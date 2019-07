Diretta Portogallo Irlanda U19/ Streaming video Rai: prima semifinale per gli Europei

Portogallo Irlanda U19, diretta dall’arbitro estone Kristo Tohver, è la partita in programma oggi mercoledì 24 luglio 2019 a Yerevan, con fischio d’inizio fissato per le ore 16,00 secondo il fuso orario nazionale. Si accende oggi quindi il tabellone finale per gli Europei Under 19 e i lusitani come pure gli irlandesi sono impazienti di scendere in campo per strappare il primo pass per la finalissima messo a disposizione. L’attesa intorno a questo match di categoria è quindi grande: non scordiamo infatti che in campo oggi vi saranno anche i campioni in carica della manifestazione continentale Under 19 e i ragazzi del Ct Ramos vogliono di certo riconfermarsi, visto pure l’ottimo stato di forma.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA, COME SEGUIRE PORTOGALLO IRLANDA U19

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta di Portogallo Irlanda U19 sarà garantita dalla tv di stato: appuntamento quindi con la diretta tv alle ore 16,00 al canale Raisport + al numero 57 del telecomando, con diretta streaming video garantita tramite il portale gratuito raiplay.it. Punto di riferimento utile sarà poi anche il sito ufficiale della manifestazione sul portale uefa: www.uefa.com/under19/. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PORTOGALLO IRLANDA U19: LE PROBABILI FORMAZIONI

In vista della semifinale di questo pomeriggio, ecco che il ct del Portogallo Ramos non dovrebbe apporre troppe novità rispetto all’11 già visto in precedenza in questa manifestazione continentale. Ecco quindi che conservando il 4-3-3 per le probabili formazioni dovremmo vedere Bial tra i pali, con di fronte a se il duo Cardoso-Loureiro al centro della difesa, poi completata da Lopes e Tavares. Per la mediana vi sarà spazio per Capitano in cabina di regia con Vieira e Ferreira ai lati: maglie confermate in attacco con Mario, Rodriguez e Correia. Sarà 4-3-3 anche per l’Irlanda di Mohan che dovrebbe scommettere ancora sul trittico Wright-Afolabi-Reghba in attacco: mediana composta invece a O’Connor e Hodge, con Kavanagh in cabina di regia. Per la difesa sarà in campo un consolidato reparto a 4 con McEntee e McGuinness al centro e il duo Ledwidge-Lyons sull’esterno: Maher si posizionerà tra i pali.



