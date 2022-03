Diretta Portogallo Macedonia del Nord/ Streaming video Canale 20: per il Mondiale

DIRETTA PORTOGALLO MACEDONIA DEL NORD: C’E’ IL MONDIALE IN PALIO

Portogallo Macedonia del Nord, in diretta domenica 29 marzo alle ore 20:45 dall’Estádio do Dragão di Porto, è la finale del ‘Percorso C’ dei playoff per i Mondiali 2022 in Qatar. I lusitani si sono guadagnati l’opportunità di disputare l’ultimo atto delle qualificazioni, grazie al successo sulla Turchia con il punteggio di 3-1. Il Portogallo di Fernando Santos, parte ovviamente con i favori dei pronostici, considerando il divario tecnico con l’avversaria odierna e che ha l’opportunità di giocare davanti al proprio pubblico.

In semifinale, la Macedonia del Nord ha eliminato a sorpresa l’Italia di Roberto Mancini, vincendo 0-1 allo stadio Renzo Barbera di Palermo con il gol di Trajkovski nei minuti di recupero. La selezione di Igor Angelovski, proverà quindi a realizzare un’altra impresa, dopo quella contro i campioni d’Europa in carica. In palio c’è il prossimo Mondiale 2022, che si disputerà in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre.

DIRETTA PORTOGALLO MACEDONIA DEL NORD STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Portogallo Macedonia del Nord sarà disponibile sul Canale 20. L’emittente Mediaset, al canale numero 20 del digitale terrestre trasmetterà la partita valida per la finale playoff per i Mondiali 2022, la quale sarà quindi visibile in chiaro. Inoltre c’è la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, infatti l’emittente del Biscione trasmette tutti i suoi canali sull’applicazione Mediaset Infinity. Per poter accedere ai suoi contenuti è necessario essere in possesso di un dispositivo mobile come smartphone, tablet o PC. In alternativa, è possibile accedere al servizio tramite Smart Tv abilitata.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI PORTOGALLO MACEDONIA DEL NORD

Andiamo a vedere le probabili formazioni della diretta Portogallo Macedonia del Nord, le quali scenderanno in campo nella finale playoff per i Mondiali 2022 in Qatar. L’allenatore dei lusitani, Fernando Santos, dovrebbe proporre la sua formazione con il modulo 4-4-2. Questa la probabile formazione titolare del Portogallo: Diogo Costa; João Cancelo, Pepe, Fonte, Guerreiro; Danilo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Otávio; Ronaldo, Jota.

La Macedonia del Nord, allenata da Igor Angelovski, dovrebbe scendere in campo con lo stesso modulo della compagine avversaria, il 4-4-2. Il ct macedone proporrà gli stessi uomini che hanno espugnato il Barbera di Palermo, escludendo l’Italia dal prossimo Mondiale. Ecco la probabile formazione titolare della Macedonia del Nord: Dimitrievski; S. Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Ademi, Bardi, Elmas; M. Ristovski, Trajkovski.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Portogallo Macedonia del Nord, proposte dall’agenzia Snai. Secondo i pronostici sono favoriti i lusitani, con il segno 1, abbinato alla vittoria del Portogallo, quotato 1.19. L’eventuale pareggio nei tempi regolamentari, con segno X, è presentato a 6.50. Sembra invece molto difficile il successo della Macedonia del Nord, con il segno 2, quotato 15.00.











