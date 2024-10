DIRETTA JUVENTUS U23 POTENZA, TESTA A TESTA

La diretta di Juventus U23 Potenza sarà la prima partita ufficiale tra queste due squadre, avendo cambiato girone i baby bianconeri è normale sia così. Perciò al posto dei soliti testa a testa di tipo economico vi presentiamo una piccola disamina sulla situazione economica delle due società per poi farne un confronto. La Juventus ha un bilancio invidiabile avendo 11 milioni se vendesse in una volta sola tutti i suoi calciatori. Uno dei valori più alti di tutta la Serie C. Il giocatore più costoso è Guerra, attaccante che sul mercato vale circa 450mila euro che crescono via via.

Il Potenza invece ha un bilancio più in linea con le altre squadre del campionato con 3,5 milioni con la somma di tutti i cartellini e circa u attivo di 100mila euro. Il giocatore più costoso in questo caso è Sciacca, difensore in prestito dalla Ternana che si sta facendo le ossa nelle serie minori. Dovrebbe essere una partita facile per i padroni di casa, ma meglio controllare le statistiche visto che l’economia conta poco quando poi si scende in campo. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS U23 POTENZA, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA PARTITA

Se vi interessa vedere la diretta Juventus U23 Potenza, sappiate che ci son due modi ovvero Sky oppure NOW.

Le due opzioni ci facilitano la vita anche in diretta Juventus U23 Potenza in streaming video che sarà visibile su tutti i dispositivi con con le rispettive app.

ROSSOBLU OSPITI

Periodo complicato per tutte e due le squadre di questa partita. La diretta Juventus U23 Potenza si disputerà sabato 5 ottobre 2024 alle ore 15:00 e vedrà tutte e due le formazioni cercare una vittoria che mancava da inizio settembre. I giovani bianconeri stanno facendo tantissima fatica con tre pareggi di fila con Monopoli e Trapani fuori casa più Picerno in casa che hanno leggermente smosso la classifica più il successo del Benevento capace di vincere 4-1 senza problemi

Il Potenza invece era in un buon periodo con la doppia vittoria tra Sorrento e Audace Cerignola, elementi che potevano far ben sperare i rossoblu. Poi però è arrivato il ko col Trapani e il pareggio col Crotone a peggiorare le cose.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS U23 POTENZA

Eccoci alle probabili formazioni Juventus U23 Potenza. I bianconeri scenderanno il campo con il modulo 3-4-1-2: tra i pali Daffara, difesa a tre composta da Perotti, Scaglia e Gil Puche. Comenencia a destra con Curdi a sinistra, Peeters al centro insieme a Palumbo e davanti Papadopoulos trequartista più Afena-Gyan e Semedo.

Il Potenza predilige un gioco diverso e schierano il 3-5-2. Gasparini sarà naturalmente il portiere conGirasole, Matino e Polito in difesa. Agiranno da esterni Gyamfi e Di Volpe con Steffè, Del Pinto e Sandri al centro e Di Grazia-Caturano in attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE JUVENTUS U23 POTENZA

Ora diamo un’occhiata alle probabili formazioni Juventus U23 Potenza. Il segno 1 della vittoria casalinga dei bianconeri è dato a 2.40 contro la.X del pareggio a 3.20 e infine il 2 a 2.85, esiti tutto sommato molto simili tra loro. L’Over 2.5, cioè almeno tre gol nel match, è offerto a 2.10 con l’Under alla stessa soglia a 1.70. Infine, Gol e No Gol rispettivamente a 1.85 e 1.90.