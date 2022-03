Diretta Potenza Paganese/ Streaming video tv: recupero delicato (Serie C)

DIRETTA POTENZA PAGANESE: AD ALTA TENSIONE!

Potenza Paganese, in diretta dallo stadio Alfredo Viviani del capoluogo lucano alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 23 marzo 2022, sarà una partita valida come recupero del girone C di Serie C: ricordiamo infatti che questa partita era in programma sabato 26 febbraio scorso, ma fu rinviata per neve. Poco meno di un mese dopo, ecco che la diretta di Potenza Paganese si annuncia come una delicatissima sfida salvezza, dal momento che i lucani sono attualmente quartultimi mentre i campani sono terzultimi, un punto più dietro.

Diretta/ Fidelis Andria Paganese (risultato finale 1-0): ci pensa Urso dal dischetto!

Il Potenza arriva almeno da un buon risultato domenica, cioè il pareggio casalingo contro il più quotato Palermo, mentre la Paganese ha perso per 1-0 un’altra delicata sfida salvezza sul campo della Fidelis Andria, così adesso è il Potenza ad avere un punto in più in classifica. La posta in palio sarà naturalmente molto alta perché si lotta per la salvezza, punto su punto: che cosa ci dirà Potenza Paganese?

DIRETTA/ Potenza Palermo (risultato finale 2-2): Soleri e Brunori per la rimonta!

DIRETTA POTENZA PAGANESE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà disponibile la diretta tv di Potenza Paganese, di conseguenza per seguire questa partita di Serie C il punto di riferimento sarà naturalmente la diretta streaming video che la piattaforma digitale Eleven Sports fornisce per tutti gli incontri di Serie C, su abbonamento oppure acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA PAGANESE

Andiamo adesso a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Potenza Paganese. Per i padroni di casa lucani di mister Arleo si potrebbe schierare un modulo 4-3-3 con Greco in porta e davanti a lui i quattro difensori Coccia, Matino, Cargnelutti e Nigro. A centrocampi i titolari potrebbero essere Zenuni, Bucolo e Sandri, infine ecco il tridente d’attacco che potrebbe vedere titolari Guaita, Romero e Cuppone.

Diretta/ Paganese Foggia (risultato finale 1-4): i satanelli dilagano!

La risposta degli ospiti campani di mister Grassadonia vedrà la Paganese priva dello squalificato Dramane. Disegniamo il modulo 3-5-2 con questi possibili titolari: De Santis, Sbampato e Murolo nella difesa a tre davanti al portiere Baiocco; a centrocampo folta linea a cinque con Perlingeri, Cretella, Tissone, Bensaja e Brogni da destra a sinistra, mentre in attacco ipotizziamo la coppia Firenze-Tommasini.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche sul pronostico di Potenza Paganese in base alle quote offerte dall’agenzia Eurobet. Partono favoriti i padroni di casa e il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,35 sia in caso di pareggio (naturalmente segno X) sia sul segno 2 qualora vincesse la Paganese, perché queste due ipotesi sono quotate allo stesso livello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA