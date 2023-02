DIRETTA/ Potenza Taranto streaming video tv: lucani avanti nei precedenti

DIRETTA POTENZA TARANTO: TESTA A TESTA

E ora per la diretta di Potenza Taranto è il momento di analizzare i precedenti tra le due squadre. In casa del Potenza le due compagini, prima di oggi, si sono affrontate già in altre nove occasioni. Il bilancio ci parla di quattro vittorie per i padroni di casa e due per gli ospiti oltre a tre pareggi. L’ultimo precedente è una sfida del 13 marzo scorso terminato col risultato finale di 1-1. La partita fu sbloccata da Cargnelutti al quindicesimo con pari di Di Gennaro alla fine del primo tempo.

Al minuto 67 Labriola si faceva espellere lasciando i suoi in inferiorità numerica nel rush finale. I padroni di casa non vincono questo scontro dal 29 aprile del 2018, una gara terminata col risultato finale di 3-1 in Serie D. Taranto invece non fa il colpaccio esterno dall’aprile del 2006 quando la gara terminò col risultato finale di 0-1. Vedremo cosa ci dirà la partita di oggi e come aggiornerà il bilancio tra le due compagini. (Matteo Fantozzi)

POTENZA TARANTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv della sfida Potenza Taranto sarà possibile vederla attraverso la piattaforma Eleven Sports, da diverse stagioni casa delle gare di Serie C. Per la visione della gara però è obbligatorio dotarsi di abbonamento attraverso il pass stagionale oppure mensile.

La diretta Potenza Taranto sarà inoltre visibile in streaming video su smart tv, computer, smartphone, tablet o qualsiasi altro dispositivo elettronico supportato. Per questo incontro specifico, non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

SFIDA TRA ROSSOBLU

La diretta Potenza Taranto, in programma sabato 25 febbraio alle ore 17:30, rappresenta un incontro fondamentale per la lotta salvezza. Sebbene le due squadre siano a qualche metro di sicurezza dalla zona rossa, sono entrambe consapevoli che basta mezzo passo falso per rovinare tutto. Il Potenza ha conquistato punti molto importanti nelle ultime settimane pareggiando col Picerno e battendo la Turris in trasferta. Il Taranto è imbattuto da tre sfide, ma arriva da due pareggi con Juve Stabia e Audace Cerignola, entrambi per 0-0.

In casa il Potenza ha un andamento molto orientato sulla pareggite acuta: ben sette partite sono finite col segno X sulle tredici disputate, più della metà. Un dato molto positivo sono le sole due sconfitte. In trasferta invece il Taranto di ko ne conta nove, peggior dato dopo Messina, Fidelis Andria e Virtus Francavilla. Solamente due i successi che raccontano dei nove punti ottenuti in esterna.

POTENZA TARANTO PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Potenza Taranto vedono i padroni di casa col 3-4-3 con Gasparini in porta, Sbrega-Girasole-Armini in difesa. A centrocampo il montenegrino Hadziosmanovic a destra Talla a sinistra e il duo Cittadino-Logoluso in mezzo al campo. Tridente formato da Verrengia a destra, Caturano a sinistra e Di Grazia centrale.

I pugliesi invece optano per il 3-5-2, modulo simile agli avversari ma ovviamente senza il trequartista. Tra i pali stazionerà Vannucchi, Evangelisti insieme a Lui e Formiconi invece saranno i difensori. Cinque i centrocampisti in linea con Mastromonaco a destra Ferrara a sinistra e Crecco, Mazza e Romano in mezzo. In avanti Bifulco e Tommasini.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Potenza Taranto vedono un match con i favori del pronostico dalla parte dei padroni di casa con una quota di 2.20 sul segno 1. Pareggio, sempre secondo Snai, valido a quota 3 mentre la vittoria 3.35.

Il segno Gol invece lo troviamo a 2.10 con l’esito opposto a 1.63 mentre l’Over 2.5 lo troviamo a 2.55 contro l’1.45 dell’Under.











