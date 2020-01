DIRETTA/ Potenza Ternana (risultato 0-0) streaming video tv: Ioime decisivo

DIRETTA POTENZA TERNANA (0-0): IOIME DECISIVO

A inizio ripresa Ioime si oppone subito a una conclusione di Marilungo, ripetendosi al 6′ su un tiro di Damian, con la Ternana subito aggressiva. Al 7′ viene ammonito proprio Damian per un fallo su Ferri Marini, quindi al 9′ Ioime si supera su un diagonale di Partipilo che pareva destinato in fondo al sacco. Il Potenza subisce molto l’iniziativa avversaria in questa fase della partita e al quarto d’ora i lucani provano a scuotersi con un doppio cambio, con Isgrò e D’Angelo che prendono il posto di Viteritti e Ferri Marini. Al 18′ nella Ternana entra in campo Vantaggiato in luogo di Marilungo. Al 21′ viene ammonito Emerson tra le fila dei padroni di casa, la Ternana sembra padrona del gioco ma il risultato non si sblocca, con il Potenza tenuto a galla da un grande Ioime e una buona copertura degli spazi nella propria metà campo. (agg. di Fabio Belli)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Potenza Ternana, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Viviani di Potenza, non sarà trasmessa sui canali in chiaro sul digitale terrestre né sui canali pay sul satellite. Il match sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensports.it., oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per la stagione 2019/20 per il campionato di terza serie, con tutti i match dei 3 gironi trasmessi in streaming via internet.

CRESCONO I LUCANI

Ammonizione nel Potenza al 24′, cartellino giallo per Ricci. La Ternana continua a tenere alti i ritmi del gioco, al 31′ però proprio Ricci nel Potenza deve alzare bandiera bianca per un problema fisico, sostituito da Coscia. Viene ammonito Partipilo nella Ternana, quindi al 36′ lampo dei lucani con Giosa che si inserisce su un cross di Emerson, mandando il pallone di poco alto sopra la traversa di testa. Il Potenza riesce a uscire un po’ dal guscio e al 42′ è bravo Iannarilli a salvare su una punizione di Emerson. Maggiore equilibrio nella fase conclusiva del primo tempo, Potenza e Ternana rientrano negli spogliatoi sul risultato di 0-0. (agg. di Fabio Belli)

PAGHERA SPRECA

Grande partenza offensiva per la Ternana, col portiere di casa Ioime bravo a salvare al 6′ su Damian e al 7′ su Partipilo. Risponde il Potenza con un sinistro di Marini che finisce fuori d’un soffio. La Ternana insiste, doppia chance per Paghera al 15′ e al 16′, particolarmente ghiotta la seconda col centrocampista che spreca a tu per tu con Ioime, che poi si oppone a una nuova conclusione di Partipilo. Gran forcing rossoverde ma a metà primo tempo il risultato resta sullo 0-0 allo stadio Viviani. Queste le formazioni schierate dal 1′ dai due allenatori. POTENZA (3-5-2): Ioime; Sales, Giosa, Emerson; Viteritti, Dettori, Ricci, Silvestri, Panico; Murano, Ferri Marini. Allenatore: Raffaele. TERNANA (4-3-1-2): Tozzo; Parodi, Sini, Bergamelli, Mammarella, Paghera, Damian, Palumbo; Partipilo; Marilungo, Ferrante. Allenatore: Gallo. (agg. di Fabio Belli)

SI COMINCIA!

Potenza Ternana sta per cominciare, come ultima cosa prima del fischio d’inizio scopriamo le statistiche salienti delle due formazioni in questo campionato di Serie C 2019-2020 alla vigilia della ventunesima giornata, naturalmente nel girone C. Sfida d’alta classifica alla quale il Potenza arriva con 39 punti in classifica, frutto di dodici vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Poco dietro la Ternana che, avendo ottenuto undici vittorie, quattro pareggi e altrettante sconfitte, vanta infatti 37 punti. Anche la differenza reti ci dice che finora Potenza e Ternana hanno fatto bene, ma i lucani leggermente meglio. Per i padroni di casa +11 in virtù di 24 gol segnati e 13 invece incassati, mentre gli ospiti nel girone d’andata hanno segnato 27 reti e ne hanno subite 19 e di conseguenza hanno una differenza reti pari a +8. Adesso però basta numeri e parole: a parlare sarà solamente il campo, Potenza Ternana comincia! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

In attesa di poter dare la parola al campo per la diretta tra Potenza e Ternana, è certo bene anche prendere in esame lo storico che interessa i due club, oggi chiamati in campo nella 21^ giornata di Serie C. Dati alla mano possiamo oggi parlare di 5 testa a testa occorsi in occasioni ufficiali tra i due club e per la precisione registrati dal 2008 a oggi e sempre per il terzo campionato italiano. Il bilancio infine non è equilibrato, ma si contano tre successi della Ternana e pure due pareggi: mai dunque il Potenza ha trovato la vittoria qui. Aggiungiamo che l’ultimo precedente segnato tra le due squadre protagoniste del girone C risale naturalmente al turno di andata del campionato di Serie C in corso e per la precisione alla seconda giornata. Allora ben ricordiamo del successo casalingo degli umbri, ottenuto con il risultato di 1-0, a firma di Michele Russo. (agg Michela Colombo)

PRESENTAZIONE DEL MATCH

Potenza Ternana, partita diretta dal signor Matteo Gariglio e prevista domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Viviani di Potenza, sarà una sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone C. Scontro al vertice della graduatoria, con i lucani che a quota 39 punti occupano il secondo posto a +2 dagli umbri che inseguono a quota 37 a braccetto col Monopoli. La Reggina capolista ha fatto il vuoto nel girone ma questo scontro potrebbe essere decisivo in chiave secondo posto. Il Potenza ha chiuso il suo 2019 con un’importante vittoria interna contro la Paganese, risposta immediata alla sconfitta di Bari che aveva permesso ai pugliesi di agganciare i lucani in classifica. La Ternana invece nelle ultime partite del girone d’andata ha perso il secondo posto, perdendo in casa contro la Casertana e pareggiando a Cava de’ Tirreni. Ultima vittoria rossoverde a Catanzaro lo scorso 1 dicembre, nel match d’andata gli umbri hanno vinto di misura contro il Potenza grazie a un gol di Russo a metà secondo tempo.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA TERNANA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Potenza Ternana, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 15.00 e che si disputerà presso lo stadio Viviani di Potenza, sfida valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Il Potenza allenato da Giuseppe Raffaele sarà schierato con un 3-4-3 così disposto dal primo minuto: Breza; Sales, Emerson, Giosa; Viteritti, Dettori, Ricci, Silvestri; Isgrò, Murano, Ferri Marini. Risponderà la Ternana allenata da Fabio Gallo con un 4-3-1-2 scelto come modulo di partenza e questo schieramento: Marcone; Parodi, Suagher, Celli; Mammarella; Damian, Palumbo, Salzano; Partipilo; Marilungo, Ferrante.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sull’esito del match, l’agenzia di scommesse Snai propone a 2.30 la vittoria in casa, a 3.10 la quota per l’eventuale pareggio mentre la quota per l’affermazione in trasferta viene proposta a 3.05. Per quanto riguarda il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei novanta minuti, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 2.20 e l’under 2.5 viene offerto a una quota di 1.60.



