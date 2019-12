Diretta Potenza Paganese/ Streaming video tv: campani per il bis (Serie C)

Potenza Paganese, diretta dal signor Matteo Gualtieri della sezione AIA di Asti, è una delle sfide che compongono il palinsesto della diciannovesima giornata del girone C del campionato italiano di Serie C 2019-2020, in programma alle ore 17.45 di domenica 15 dicembre presso lo stadio Alfredo Viviani di Potenza. I padroni di casa sono reduci da un avvio di stagione decisamente soddisfacente, come testimoniano i 36 punti che valgono il momentaneo terzo posto in coabitazione con Bari e Ternana. Un risultato, seppur parziale, frutto della solidità difensiva (13 reti al passivo, miglior reparto arretrato del girone insieme a quello del Bari) e delle undici vittorie inanellate fin qui (lo score consta anche di tre pareggi e quattro sconfitte). La battuta d’arresto di domenica al San Nicola di Bari (2-1) brucia ancora: che sia già questa l’occasione per rifarsi? È quanto non si augurano gli ospiti, decimi in graduatoria insieme al Teramo con 18 punti all’attivo, esattamente la metà di quelli ottenuti fin qui dal Potenza. Il successo maturato nel recupero infrasettimanale contro il Catania (3-1), ha ridato morale all’ambiente, consapevole di quanto sia elevato il coefficiente di difficoltà che accompagna la trasferta odierna.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Potenza Paganese domenica 15 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI POTENZA PAGANESE

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Potenza Paganese, testa a testa accompagnato da motivazioni analoghe: i padroni di casa lottano per le posizioni di vertice, che peraltro occupano stabilmente da diverse giornate, mentre gli ospiti necessitano dei tre punti per mantenere ambedue i piedi in zona play-off. Il Potenza dovrebbe adottare il 3-4-3, mandando tra i legni l’estremo difensore Breza. Retroguardia a tre, poi, con Sales, Giosa ed Emerson. In mediana, il ruolo di frangiflutti competerà a Dettori e Ricci, con Coccia e Silvestri, rispettivamente insidiati da Sepe e Coppola, a presidiare le fasce laterali. In avanti, spazio al tridente Isgrò-Murano-Ferri Marini. Risponderà con il 3-5-2 la Paganese, schierando Baiocco fra i pali e, a ridosso della linea dei sedici metri, il terzetto difensivo formato da Schiavino, Stendardo e Panariello. A centrocampo, la regia sarà affidata a Capece, coadiuvato dagli interni Caccetta, a destra, e Scarpa, a sinistra, mentre sulle corsie esterne agiranno Mattia e Perri. Pronti a trasformare in gol i suggerimenti loro destinati saranno Guadagni e Alberti, con Bonavolontà prima alternativa al tandem d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 1 è, infatti, quotato a 1,57, mentre il segno 2, che rappresenta l’opzione più remunerativa, addirittura a 6,00. Il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari, infine, paga 3,50 volte l’importo scommesso.



