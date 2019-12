Video/ Cavese Ternana (1-1): highlights e gol. Si decide tutto nel primo tempo

E’ pareggio col risultato di 1-1 tra Cavese e Ternana nell’anticipo della 19^ giornata della Serie C, girone C. Come si vede nel video di Cavese Ternana, la prima occasione del match la crea la squadra di casa al 7′, con i metelliani che manovrano bene e mandano al tiro Matera che calcia di poco alto. La Ternana rischia ancora con una presa difettosa del portiere Marcone, poi sale di tono mandando al tiro Partipilo e Mammarella, per poi trovare il vantaggio alla mezz’ora. Su cross di Damian sfortunato autogol di Marzorati, che mette fuori causa il portiere di casa, Kucich. Campilongo al 39′ perde Matera per infortunio, inserendo Russotto, ma la Cavese è protagonista nel finale di primo tempo. Al 45′ è Sainz Maza a trovare il colpo che vale il pareggio, poi Nunziante sfiora addirittura il sorpasso nel recupero, ma si va al riposo sull’1-1.

IL SECONDO TEMPO

Nella ripresa è ancora la Cavese a rendersi pericolosa con Russotto che sfiora l’incrocio dei pali, quindi la Ternana riprende in mano le redini del gioco cercando di mettere in difficoltà la difesa metelliana, con Marilungo che al 17′ impegna con una deviazione insidiosa i riflessi di Kucich. E’ al 32′ del secondo tempo però che gli umbri hanno la grande chance per chiudere il match, guadagnando un calcio di rigore per fallo in area di Marzorati su Ferrante. Penalty che Partipilo si fa però parare da Kucich, con la Cavese che al 40′ sfiora addirittura il ko con El Ouazni che calcia addosso a Marconi su bel passaggio filtrante di Di Roberto. Finisce 1-1 e dopo i risultati di domenica la Ternana potrebbe ritrovarsi addirittura quinta, la Cavese si prende un punto che vale un passo avanti per allontanarsi dalla zona play out.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CAVESE TERNANA, HIGHLIGHTS E GOL



© RIPRODUZIONE RISERVATA