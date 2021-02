Diretta Prada Cup 2021/ Streaming video Rai: Luna Rossa torna in acqua (regate 5-6)

DIRETTA PRADA CUP 2021: È L’ORA DI LUNA ROSSA!

Siamo in diretta con la Prada Cup 2021: questa notte nel golfo di Hauraki sarà spazio, a partire dalle ore 4.00 (secondo il fuso orario italiano) per le regate numero 5 e 6 che valgono la finale di questa magnifica e turbolenta manifestazione, che pure consacrerà il prossimo sfidante di New Zealand per l’America’s cup 2021 in programma per marzo. È dunque ancora battaglia tra Luna Rossa e il Team Ineos UK, dopo pure alcuni giorni di stop dove non sono mancare parole grosse tra i due equipaggi come pure la stessa organizzazione della Prada cup 2021. Gli eventi sono noti: con l’introduzione di un nuovo lockdown ad Aukland, la Prada Cup 2021 ha subito qualche giorno di stop e subito sono sorte discussioni pesantissime su come riprogrammare il calendario della competizione (che ricordiamo per forza di cose deve chiudersi entro il 24 febbraio).

Il team Ineos come l’America’ cup Events erano d’accordo sul spostare l’atto conclusivo della manifestazione, adducendo motivazioni legge al lockdown di livello 2 in vigore nella capitale neozelandese fino a lunedì: ragioni che però alla prova dei fatti si sono dimostrate molto deboli. Su tal questione il regolamento, stilato mesi fa, parla molto chiaro e Luna Rossa, da Challenger of Record ha fatto pesare la sua posizione, riuscendo infine a convivere tutti a rientrare in acqua già questa notte, sabato 20 febbraio, per le regate numero 5 e 6 della finale di Prada cup 2021.

DIRETTA PRADA CUP 2021 STREAMING VIDEO E TV, COME SEGUIRE LE REGATE

Ricordiamo subito che ogni notte italiana la diretta tv della Prada Cup 2021 sarà garantita dalle ore 4.00 sia su Sky, che in particolare vi dedica il canale Sky Sport America’s Cup al numero 205 del telecomando della tv satellitare, con dirette e differite delle prove, speciali di approfondimento e news oltre alla diretta streaming video per tutti gli abbonati tramite il servizio Sky Go, sia in chiaro per tutti sulla Rai. In questo caso l’appuntamento è su Rai 2, oltre che in streaming tramite sito o app di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAI PLAY

DIRETTA PRADA CUP 2021: OGGI LE REGATE 5 E 6 TRA LUNA ROSSA E IL TEAM INOES

Dunque tra mille polemiche e parole grosse (ACE e gli inglesi non hanno digerito la mosse del team italiano, che pure ha il regolamento dalla sua parte), si torna in diretta questa mattina per le gare 5-6 della Prada cup 2021: siamo all’atto finale non scordiamo che al momento sono proprio gli italiani a registrare gran vantaggio. Nelle prime giornate della finalissima infatti l’equipaggio di Max Sirena ha messo da parte un pesantissimo 4-0: per gli inglesi (che non a caso speravano di guadagnare qualche giorno extra) una pesante umiliazione, che ora dovrà venire rivendicata al più presto. Ricordiamo poi che da regolamento si gareggia al meglio delle 13 regate: di fatto ai nostri beniamini bastano altri tre punti per guadagnare il itolo di Challenger nella prossima edizione dell’America’s Cup. Per Ben Ailsle e compagni dunque si prospetta una rimonta davvero complicata, ma certo non ancora impossibile. Saranno oggi vere scintille in acqua!



© RIPRODUZIONE RISERVATA