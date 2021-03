Diretta Presentazione Alpine 2021 Formula 1/ Streaming video tv, oggi la nuova A521

DIRETTA PRESENTAZIONE ALPINE 2021 FORMULA 1: OGGI SI SCOPRE LA A521

Si accenderà oggi, martedì 2 marzo 2021, la diretta della presentazione dell’Alpine 2021 per la prossima stagione della Formula 1: l’ex scuderia Renault dunque alza i veli sulla nuova A521, prossima monoposto di Fernando Alonso e Esteban Ocon e davvero non vediamo l’ora di scoprire tutti i dettagli del nuovo gioiello della casa francese. La cerimonia, che avrà inizio alle ore 16.00 secondo il fuso orario italiano, e che naturalmente sarà sono online, per via delle necessarie precauzioni anticovid, è certo delle più attese alla vigilia del mondiale 2021 della Formula 1, anche se dobbiamo subito dare una brutta notizie per tutti gli appassionati. Alla cerimonia di unveiling del nuovo asso del team francese, che ha cambiato denominazione solo quest’anno, non sarà presente Fernando Alonso: il pilota spagnolo, impegnato in un duro lavoro di riabilitazione e recupero dopo il brutto incidente che lo visto protagonista in bicicletta sulle strade svizzere poche settimane fa, per via anche delle limitazioni imposte dalla pandemia non sarà presente all’evento. Nella diretta della cerimonia di presentazione dell’Alpine 2021 per la prossima stagione della Formula 1, sarà dunque solo Ocon, assieme ai dirigenti del team a svelarci tutti i dettagli della nuova A521.

PRESENTAZIONE ALPINE 2021 FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione dell’Alpine 2021 sarà offerta oggi tramite una diretta streaming video sui canali ufficiali della scuderia ex Renault, che dunque garantirà a tifosi ed appassionati di poter seguire nonostante le limitazioni Covid l’evento in cui saranno alzati i veli sulla nuova A521 di Alonso e Ocon. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della Formula 1, seguirà la presentazione dell’Alpine 2021 con grande attenzione.

DIRETTA PRESENTAZIONE ALPINE 2021: LA NUOVA A521 DI ALONSO E OCON

Siamo dunque più che mai impazienti di dare il via alla diretta della presentazione dell’Alpine 2021 per la prossima stagione della Formula 1: siamo ormai sempre più vicini al via del nuovo campionato del mondo e certo non vediamo l’ora di scoprire tutti i dettagli dell’A521, prossima monoposto di Fernando Alonso e Esteban Ocon. Detto poi prima dell’assenza annunciata dello spagnolo, pure va detto che a livello tecnico non ci attendiamo grandissime novità da parte del team francese, che pure solo lo scorso settembre ha annunciato il cambio di denominazione con Renault (che rimane comunque fornitore di motori). Come è ben noto, la Fia come Liberty media ha imposto un congelamento dello sviluppo per il campionato del mondo 2021 di Formula 1: pure potrebbero essere ancora molte le novità della prossima A521. Di sicuro ci attendiamo una nuova livrea per l’ex Renault, ben differente da quella completamente nera vista solo pochi giorni fa nei test al Paul Ricard: e poi non vediamo l’ora di sentire le prime parole del team come di Ocon in vista del prossimo campionato del mondo.



