DIRETTA PRESENTAZIONE DE KETELAERE MILAN/ Video streaming tv: il primo saluto

DIRETTA PRESENTAZIONE DE KETELAERE AL MILAN: IL SALUTO

Volendo essere precisi, dobbiamo aggiungere che la diretta della presentazione di Charles De Ketelaere al Milan non sarà la prima occasione per vedere il giovane calciatore belga con i colori rossoneri – che curiosamente andranno a sostituire il nerazzurro del Club Brugge, sua ex squadra. In piena epoca dei social media, infatti, come accade con ogni nuovo acquisto che si presenti a Casa Milan per la firma, il club rossonero ha naturalmente preparato anche per Charles De Ketelaere un video celebrativo per accoglierlo al meglio.

Il proposito del Milan per il giovane belga è ambizioso: “Pronto a illuminare la strada”. Il Milan, attraverso il proprio profilo Twitter, ha ripercorso qualche statistica della carriera di De Ketelaere, come ad esempio i tre campionati belgi già messi in bacheca nonostante la sua giovane età. La didascalia del post era appunto: “Allacciato. Pronto a illuminare la strada”. Oggi però sentiremo anche le parole di De Ketelaere come nuovo giocatore del Milan… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRESENTAZIONE DE KETELAERE AL MILAN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv della presentazione di De Ketelaere al Milan dovrebbe essere garantita su Milan TV, il Club Channel disponibile sul canale numero 230 del decoder satellitare Sky, ma solo mediante un apposito abbonamento a parte. Per quanto riguarda la diretta streaming video, ricordiamo che i contenuti più esclusivi del Club Channel milanista sono anche su DAZN o su Amazon Prime Video Channels.

C’È GRANDE ATTESA!

Alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, venerdì 5 agosto 2022, si terrà in diretta la presentazione di Charles De Ketelaere, nuovo calciatore del Milan: il belga è stato l’esempio perfetto del classico tormentone di calciomercato, perché ormai da molte settimane era accostato al Milan, ma la trattativa sembrava non finire più, sempre con qualche colpo di scena a rallentare l’andamento, facendo pure venire qualche dubbio sul fatto che De Ketelaere arrivasse davvero al Milan. Dubbi però svaniti quando finalmente è arrivato l’annuncio ufficiale, De Ketelaere ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e vestirà la maglia numero 90.

Naturalmente l’allungarsi della trattativa ha aumentato sempre di più l’interesse di tifosi e appassionati attorno al calciatore belga, allora c’è davvero tanta curiosità per sentire quali saranno le parole del protagonista nel corso della diretta della presentazione di Charles De Ketelaere come nuovo calciatore del Milan, un talento classe 2001 che ha impressionato l’intera Europa, anche se adesso sarà chiamato a confermare le sue qualità sul palcoscenico della nostra Serie A, che spesso non risulta facile per i giovani.

DIRETTA PRESENTAZIONE DE KETELAERE AL MILAN: IL GIOCATORE

In attesa della diretta della presentazione di Charles De Ketelaere al Milan, ci sembra doveroso fornire alcune indicazioni in più su questo calciatore, del quale si è parlato tanto ma che in realtà potrebbe essere non così conosciuto, avendo solamente 21 anni ed avendo giocato finora solamente in patria, con la maglia del Club Brugge FC, la squadra della sua città. Charles De Ketelaere è infatti nato proprio a Bruges il 10 marzo 2001, è cresciuto calcisticamente nel Settore Giovanile del Club Brugge, con cui ha poi debuttato in Prima Squadra nel 2019, totalizzando da allora 120 presenze e 25 gol e vincendo tre campionati e due Supercoppe del Belgio.

L’esperienza internazionale di Charles De Ketelaere è garantita da 19 presenze tra Champions League ed Europa League, condite anche da due gol (entrambi in Europa League), inoltre da otto presenze con la maglia della Nazionale maggiore del Belgio, con cui ha esordito già l’11 novembre 2020 in una amichevole contro la Svizzera, per poi però entrarvi in pianta stabile dall’ottobre 2021, curiosamente in occasione della finale terzo posto della Nations League 2021, persa per 2-1 a Torino contro l’Italia ma nella quale il gol belga fu segnato proprio da Charles De Ketelaere. Chissà se segnare da ospite allo Juventus Stadium sarà un buon auspicio per la sua avventura al Milan…

