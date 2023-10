DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2024/ Video streaming Rai: precedenti in Piemonte (oggi 13 ottobre 2023)

DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2024: PRECEDENTI PIEMONTESI

La diretta della presentazione del Giro d’Italia 2024 non ci dovrà dunque svelare la Grande Partenza, che è già nota (i dettagli più in fondo nell’articolo). La prima tappa sarà Venaria Reale-Torino, esattamente come nel 2011, anche se 13 anni fa si trattò di una cronosquadre vinta dalla HTC-Highroad, che portò in maglia rosa Marco Pinotti, mentre stavolta si tratterà di una impegnativa tappa in linea. Altra differenza è che già nella seconda tappa si era usciti dal Piemonte, con una frazione partita da Alba e chiusa a Parma con la vittoria di Alessandro Petacchi.

Un altro ricordo è ancora più recente, perché è stata in Piemonte anche la Grande Partenza del 2021, in quel caso con ben tre tappe: la prima fu una cronometro interamente a Torino, vinta da Filippo Ganna che così vestì la prima maglia rosa; poi vi furono una volata a Novara vinta dal belga Tim Merlier e una frazione con arrivo a Canale e vinta dall’olandese Taco Van der Hoorn con una fuga. Non è tutto: dobbiamo infatti ricordare che il Piemonte sarà protagonista nel 2024 anche della Grand Départ italiana del Tour de France, con l’arrivo a Torino della terza tappa e la partenza della quarta probabilmente da Pinerolo in direzione della Francia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2024 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv della presentazione del Giro d’Italia 2024 sarà visibile in chiaro per tutti su Rai Sport (canale numero 58) oggi pomeriggio dalle ore 17.55 e fino alle 19.40, dunque sarà disponibile gratuitamente per tutti anche la diretta streaming video della presentazione del Giro d’Italia 2024 tramite il sito oppure l’app di Rai Play. Inoltre, tutte le informazioni e il percorso saranno naturalmente pubblicate anche sul sito Internet e sui profili social ufficiali del Giro d’Italia. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DELLA PRESENTAZIONE DEL GIRO D’ITALIA 2024

OGGI LE TAPPE E IL PERCORSO

Tutti gli appassionati di ciclismo oggi, venerdì 13 ottobre 2023, attendono la diretta della presentazione del Giro d’Italia 2024, che dalle ore 18.00 svelerà il percorso completo dell’edizione numero 107 della Corsa Rosa e quindi tutte le tappe, come da tradizione già in autunno per dare a corridori e squadre tutto il tempo per analizzarne le caratteristiche e compiere le loro scelte. L’evento avrà luogo presso il Teatro Sociale di Trento, nel contesto del Festival dello Sport che ormai da qualche anno La Gazzetta dello Sport organizza appunto a Trento, che stavolta sarà sede anche della presentazione del Giro d’Italia 2024, naturalmente l’evento più prestigioso e affascinante fra tutti quelli organizzati da RCS Sport.

Arriviamo dall’edizione vinta da Primoz Roglic davanti a Geraint Thomas e Joao Almeida nello scorso mese di maggio, aprendo il leggendario 2023 della Jumbo-Visma; nel frattempo lo sloveno è passato alla Bora-Hansgrohe, che avrà dunque in rosa l’anno prossimo gli ultimi due vincitori del Giro d’Italia, compreso l’australiano Jai Hindley, che aveva trionfato nel 2022. Qualcosa naturalmente sappiamo già: non serve aspettare la presentazione per le date del Giro d’Italia 2024, che comincerà sabato 4 maggio per terminare domenica 26 maggio – forse troppo presto, questa è una battaglia che RCS e la nostra Federazione dovrebbero portare avanti. Inoltre è stata già presentata la Grande Partenza, che avrà luogo dal Piemonte, con tre tappe e la partenza della quarta che coinvolgeranno il territorio regionale tra l’altro con percorsi già molto impegnativi, ma adesso è finalmente il giorno della diretta della presentazione del Giro d’Italia 2024, per scoprire tutte le tappe e il percorso.

DIRETTA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2024: GRANDE PARTENZA IN PIEMONTE

Nel giorno della diretta della presentazione del Giro d’Italia 2024, possiamo allora fare il punto su tutto ciò che già sappiamo della prossima Corsa Rosa: sabato 4 maggio la prima tappa sarà in linea, da Venaria Reale a Torino per una frazione breve (appena 136 km) ma già decisamente impegnativa, perché si salirà a Superga nel 75° anniversario della tragedia del Grande Torino e poi ci sarà anche la salita del Colle Maddalena, impegnativa e ad appena 20 km scarsi dal traguardo nel centro di Torino. Insomma, la prima maglia rosa andrà ad un corridore certamente molto forte, poi domenica 5 maggio la seconda tappa si annuncia ancora più impegnativa.

Capita raramente infatti di avere un arrivo in salita “vero” già al secondo giorno, come accadrà al termine della San Francesco al Campo-Santuario di Oropa di 150 km, ancora una volta con chilometraggio piuttosto breve ma ancora più impegnativa, con un paio di salite lungo il percorso e soprattutto l’arrivo ai 1142 metri del Santuario di Oropa, dopo 11,8 km di salita al 6,2% medio e 13% massimo, che alla seconda tappa è un ostacolo di notevole livello. Qui si onorerà il 25° anniversario da una delle imprese più belle di Marco Pantani e lo spettacolo sarà garantito. Poi lunedì 6 maggio avremo la terza tappa Novara-Fossano di 165 km, quasi completamente pianeggiante e quindi per velocisti, anche se proprio nel finale ci sarà qualche saliscendi. Infine, martedì 7 maggio la quarta tappa partirà da Acqui Terme verso la Liguria, da qui in poi ci sarà tanto da scoprire grazie alla diretta della presentazione del Giro d’Italia 2024.











