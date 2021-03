Diretta Presentazione Mercedes 2021 Formula 1/ Streaming video tv: attesa per la W12!

Si accenderà oggi la diretta della presentazione della Mercedes 2021 per la prossima stagione del mondiale di Formula 1 e davvero non vediamo l’ora di conoscere la prossima monoposto di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas: la cerimonia, solo online è prevista alle ore 12.00, secondo il fuso orario italiano, ma non escludiamo che le prime immagini della W12 (questo il nome ufficiale) possano essere diramate dai profili social ufficiali anche qualche minuto prima. Dopo tutto già nei giorni scorsi il team si era lascato “sfuggire” alcuni dettagli importanti sui colori e la linea del prossimo gioiello della casa anglotedesca che, se per la tecnologia ancora non possiamo dire molto (anche perchè è stato imposto il congelamento dello sviluppo per la stagione 2021), pure potrebbe riservaci dettagli stuzzicanti in fatto di livrea.

PRESENTAZIONE MERCEDES 2021 FORMULA 1 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La presentazione della Mercedes 2021 sarà offerta oggi tramite una diretta streaming video sui canali ufficiali della scuderia di Toto Wolff, che dunque garantirà a tifosi ed appassionati di poter seguire nonostante le limitazioni Covid l’evento in cui saranno alzati i veli sulla nuova W12 di Hamilton e Bottas. Quanto a una diretta tv, non ne sarà prevista una vera e propria, ma sicuramente Sky Sport, che detiene i diritti della Formula 1, seguirà la presentazione della Mercedes 2021 con grande attenzione.

DIRETTA PRESENTAZIONE MERCEDES 2021: GRAN ATTESA PER LA NUOVA W12

Siamo dunque veramente impazienti di dare il via alla presentazione della Mercedes 2021 per il campionato di Formula 1 e dunque scoprire nei dettagli la nuova monoposto di Valtteri Bottas e Lewis Hamilton (che pure ha firmato il rinnovo di contratto solo poco fa). Dopo tutto stiamo parlando dei campioni in carica, che puntano per il prossimo mondiale a realizzare l’ottava doppietta iridata team-pilota: è chiaro che si attendiamo grandi cose dalla scuderia di Toto Wolff. Questo anche se la Fia e Liberty media hanno imposto un ampio congelamento dello sviluppo per la prossima stagione: una mossa necessaria in questo momento di crisi economica dovuta alla pandemia ancora in corso. Ma nonostante i paletti imposti, come detto l’attesa è grande: parliamo comunque della scuderia che è prima indiziata al trionfo per il 2021 e che solo un anno fa ci aveva fatto strabuzzare gli occhi con un innovazione eccezionale (quest’anno eliminata) come era DAS. Chissà che nuovo colpo di scena ci offriranno gli uomini delle frecce d’argento!



