Diretta presentazione Wijnaldum Roma/ Streaming video tv: la conferenza stampa

DIRETTA PRESENTAZIONE WIJNALDUM ROMA: PINTO PRESENTA L’ULTIMO COLPO!

Alle ore 14.00 di oggi pomeriggio, martedì 9 agosto 2022, si terrà in diretta la presentazione di Georginio Wijnaldum, nuovo calciatore della Roma: il centrocampista olandese classe 1990 è arrivato in prestito dal Paris Saint Germain, sicuramente un grande colpo di calciomercato, a maggior ragione si pensa che questa è l’estate nella quale è arrivato alla Roma di José Mourinho anche un certo Paulo Dybala, di conseguenza i sogni dei tifosi giallorossi volano oltre la Conference League conquistata a maggio, primo trofeo internazionale Uefa di sempre per la Roma.

Naturalmente la trattativa per portare Georginio Wijnaldum alla Roma è stato un altro colpo importante per la società giallorossa, che il 5 agosto ha ufficializzato l’arrivo del calciatore in prestito per questa stagione, ma con la precisazione che l’accordo “prevede l’opzione per il trasferimento definitivo al termine della stagione 2022-23”, di conseguenza fra un anno si capirà definitivamente quale potrà essere il futuro a lunga scadenza dell’olandese e se la storia di Wijnaldum alla Roma sarà una fugace avventura o un grande amore…

PRESENTAZIONE WIJNALDUM ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA CONFERENZA STAMPA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv della presentazione di Wijnaldum alla Roma non dovrebbe essere trasmessa: non ci sono canali che si occuperanno integralmente dell’evento, possiamo comunque ipotizzare che Sky Sport 24 (numero 200 del decoder satellitare) farà qualche incursione nella conferenza stampa e dunque gli abbonati potranno seguire alcuni scampoli dell’evento, anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go. Per il resto, potrete comunque avvalervi delle informazioni utili che arriveranno dalle pagine ufficiali che la Roma mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA PRESENTAZIONE WIJNALDUM ROMA: IL GIOCATORE

In attesa della diretta della presentazione di Georginio Wijnaldum alla Roma, ci sembra doveroso fornire alcune indicazioni in più su questo calciatore, che a dire il vero è sicuramente conosciuto agli appassionati di calcio internazionale, ma giunge per la prima volta nella nostra Serie A e quindi potrebbe essere meno noto al grande pubblico. Nato a Rotterdam l’11 novembre 1990 e di origine surinamese, Wijnaldum è cresciuto nel Feyenoord e nel 2011 è passato al PSV Eindhoven, un movimento certamente non banale nel calcio olandese, arrivando poi a vincere il campionato nazionale nel 2015.

Quello fu tuttavia anche l’anno dell’addio alla Eredivisie olandese, per passare al Newcastle per una stagione e poi dal 2016 al 2021 al Liverpool, dove Wijnaldum ha contribuito a vari successi dei Reds di Jurgen Klopp, in particolare la Champions League 2019 e la Premier League 2020. Acquistato l’estate scorsa dal Paris Saint-Germain, l’esperienza in Francia non è stata tuttavia molto positiva e così ecco l’arrivo alla Roma, dove Georginio Wijnaldum cercherà di rilanciarsi sotto la guida di José Mourinho.











