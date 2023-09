DIRETTA/ Pro Patria Arzignano (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 17 settembre 2023)

DIRETTA PRO PATRIA ARZIGNANO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta di Pro Patria Arzignano presenta un match importante per risollevare le sorti di queste due società. Pro Patria che viene da un’importante vittoria in trasferta contro il Novara, decisa dai gol, tutti nel primo tempo, firmati da Castelli e Stanzani. Inutile la rete del Novara firmata da D’Orazio. Prima giornata che però ha visto la Pro Patria uscire sconfitta all’interno delle proprie mura contro il Giana Erminio. Partita che è terminata con il risultato di 1-2, da segnalare ancora la rete dell’attaccante Leonardo Stanzani, il quale ha già collezionato ben due gol e si avvicina sempre di più al record della passata stagione nella quale ha realizzato sette marcature.

Dall’altra parte la formazione ospite, si presenta direttamente dall’ultimo posto della classifica. Due sconfitte su due, zero gol fatti e peggiore difesa all’attivo con sei gol subiti. Un inizio decisamente da dimenticare per la formazione di mister Bianchini che ha avuto la peggio nei due scontri contro Legnago (4-0) e Mantova (0-2). Adesso la possibilità di risollevarsi dalla classifica nel tentativo di lasciare l’ultimo posto, al momento condiviso con la Fiorenzuola. (Marco Genduso)

PRO PATRIA ARZIGNANO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta del match Pro Patria Arzignano sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Patria Arzignano in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PRO PATRIA ARZIGNANO: POSTA IN PALIO IMPORTANTE

Pro Patria Arzignano, in diretta domenica 17 settembre 2023 alle ore 16.15 presso lo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio, sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato di Serie C, girone A. Un match che si preannuncia ricco di aspettative, soprattutto per la formazione ospite che, ancora a zero punti dopo le sconfitte contro Legnago e Mantova, vuole riscattarsi. Partita meglio, invece, la compagine bustina che, dopo lo stop casalingo con la Giana Erminio, si è rifatta vincendo sul terreno di gioco del Novara.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA ARZIGNANO

Le probabili formazioni della diretta Pro Patria Arzignano, match che andrà in scena allo stadio “Carlo Speroni” di Busto Arsizio. Per mister Riccardo Colombo solito 3-5-2 con Rovida tra i pali e la linea difensiva composta da Vaghi, Lombardoni e Moretti. In avanti la coppia formata da Castelli e Stanzani. Per gli ospiti di mister Giuseppe Bianchini, invece, ancora 4-3-1-2 con Raina in porta e il centrocampo formato da Casini, Bordo e Zanon.

PRO PATRIA ARZIGNANO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Patria Arzignano, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Sisal per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.10.

