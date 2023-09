Video/ Arzignano Mantova (0-2) gol e highlights: i virgiliani espugnano il Dal Molin (10 settembre 2023)

VIDEO ARZIGNANO MANTOVA (0-2): BELLA VITTORIA VIRGILIANA

Il Mantova espugna il Dal Molin, campo dell’Arzignano, grazie alle reti siglate da Galuppini e Maggioni. Andiamo a ripercorrere le fasi salienti della gara. Parigi riceve in area ma viene chiuso prima di calciare. Mantova che sta sfruttando molto le fasce per mettere in difficoltà i padroni di casa. Galuppini! La sblocca il Mantova! Bellissima giocata di Fiori che supera Davi e crossa, Galuppini di testa trova il gol del vantaggio.

Ancora Fiori pericoloso, bel tiro con Raina che mette in angolo. Pallone per Zanon in area che di testa trova la grande parata di Festa. Bel tiro di Parigi, mette in angolo Festa. Balde per Parigi che di testa sfiora il pari! Rimpallo in area per Parigi che da solo contro festa la mette fuori! Termina la prima frazione di gioco, decide al momento Galuppini.

VIDEO ARZIGNANO MANTOVA: IL SECONDO TEMPO

Galuppini parte in contropiede e crossa, respinge la minaccia la difesa dell’Arzignano. Maggioni! Raddoppia il Mantova! Da angolo respinge male Piana, Raina non riesce a spazzare con Maggioni lesto per il tocco vincente. Trimboli serve Monachello che entra in area e sfiora il tris. Cross in mezzo, prova la sponda Cazzadori che non trova alcun compagno di squadra.

Cinque i minuti di recupero, Arzignano che sembra non crederci più. Lakti in mezzo, Parigi la mette fuori. Termina il match, vince il Mantova che si prende la vittoria sul campo della neopromossa vicentina, tre punti che potrebbero già essere molto utili nella corsa alla salvezza ed eventualmente per i playoff, per quanto ovviamente sia presto dirlo.

VIDEO ARZIGNANO MANTOVA: IL TABELLINO

ARZIGNANO (4-3-1-2): Raina; Gemignani (44′ Bernardi), Piana, Molnar, Davi; Barba (1′ st Antoniazzi), Casini (20′ st Lakti), Bordo; Zanon (20′ st Lunghi); Parigi, Balde (20′ st Cazzadori).

A disposizione: Pigozzo, Boseggia, Bernardi, Lakti, Lunghi, Cariolato, Cazzadori, Antoniazzi, Centis, Millo, Canato. All. Giuseppe Bianchini.

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi (20′ st Brignani), Cavalli, Panizzi; Trimboli (27′ st Wieser), Burrai, Muroni (41′ st Bragantini); Galuppini, Monachello (27′ st Debenedetti), Fiori (41′ st Menash).

A disposizione: Sonzogni, Celesia, Bani, Menash, Debenedetti, Wieser, Brignani, Saugher, Napoli, Bragantini, Giacomelli. All. Davide Possanzini.

ARBITRO: Colaninno di Nola; assistenti Di Meo di Nichelino e Russo di Nichelino.

RETI: pt 16′ Galuppini (M). St 16′ Maggioni (M).