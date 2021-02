Diretta Pro Patria Como/ Streaming video tv: derby ad altissima quota! (Serie C)

DIRETTA PRO PATRIA COMO: I TIGROTTI RIPRENDONO LA MARCIA?

Pro Patria Como, che sarà diretta dal signor Mattia Pascarella, si gioca alle ore 17:30 di sabato 27 febbraio: uno dei tanti appuntamenti nella 27^ giornata del campionato di Serie C 2020-2021, questa del girone A è una sfida affascinante perché si tratta di un derby, e anche perché rappresenta un match tra due squadre di alta classifica. Il Como è la capolista, che ha confermato il suo vantaggio sul Renate battendo la Giana Erminio e avvicinando ancor più la promozione diretta; una partita questa da non sbagliare per i lariani, che possono anche approfittare del basso morale dei tigrotti.

La Pro Patria infatti ha perso a sorpresa contro la Pergolettese, qui allo Speroni: un ko che ha interrotto una grande serie positiva che ha lanciato la squadra verso la fase nazionale dei playoff, ma ora arriva il momento topico e dunque non si potrà sbagliare più. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Pro Patria Como; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco proviamo a capire in che modo potrebbero essere schierate dai loro allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PRO PATRIA COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Como sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, in questo caso su Sky Sport 252: l’appuntamento è riservato agli abbonati al pacchetto Calcio e rappresenta la grande novità della stagione per la Serie C. Resta ovviamente valida la consueta alternativa del portale Eleven Sports, che già da qualche anno fornisce l’intera gamma delle partite di terza divisione: la visione sarà in diretta streaming video e potrete abbonarvi al servizio oppure acquistare di volta in volta il singolo evento, che prevede un prezzo fisso salvo eccezioni.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA COMO

Per Pro Patria Como Ivan Javorcic insiste sul 3-5-2: davanti Parker e Kolaj restano favoriti su Latte Lath e Le Noci, a centrocampo invece Bertoni potrebbe prendere il posto di Galli con la conferma di Nicco e Fietta sulle mezzali, mentre sugli esterni tornano a candidarsi Cottarelli e Pizzul. La difesa a tre sarà composta da Saporetti, Lombardoni e Molinari che si posizioneranno a protezione del portiere Mangano. Tegola per Giacomo Gattuso, che deve rinunciare allo squalificato Cicconi: ne prende il posto Koffi che andrà dunque a sinistra, sull’altro versante di centrocampo ecco Iovine mentre H’Maidat rischia nuovamente la panchina con Arrigoni e Bellemo che sono favorit. Dkidak, Luca Crescenzi e Solini i difensori davanti a Facchin; nel tridente offensivo Gabrielloni contende il posto a Franco Ferrari, verso la conferma poi sia Terrani che Massimiliano Gatto.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Pro Patria Como possiamo leggere insieme quello che l’agenzia Snai ha previsto con le sue quote. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa porta in dote una vincita corrispondente a 2,75 volte la somma giocata, mentre il pareggio che è regolato dal segno X vi farebbe guadagnare 3,10 volte la puntata. L’eventualità del successo ospite, ovviamente il segno 2, vale invece 2,55 volte quello che avrete messo sul piatto con questo bookmaker.



