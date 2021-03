Diretta/ Pro Patria Juventus U23 (Serie C) streaming video tv: tigrotti in calo

DIRETTA PRO PATRIA JUVENTUS U23: LA JUVE TENTA IL COLPO!

Pro Patria Juventus U23, in diretta lunedì 29 marzo 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Dopo una lunga ascesa i Tigrotti di Busto Arsizio hanno fatto registrare un brusco calo nelle ultime settimane. Soprattutto hanno incassato 2 sconfitte consecutive che hanno spezzato un momento che vedeva la Pro Patria come una delle formazioni più solide e continue del girone A. Nelle partite contro Pontedera e Grosseto non sono però arrivati punti e i bustocchi si sono staccati al sesto posto, a -5 da Alessandria e Renate e fuori dalla lotta per il vertice che con due successi li avrebbe potuti invece vedere protagonisti.

Se Atene piange Sparta non ride di certo perché la Juventus U23 dopo due vittorie consecutive che sembravano averla rilanciata in classifica ha subito la doccia fredda del ko interno contro la Pergolettese. Un 2-4 inaspettato ma che ha dimostrato come i tanti impegni ravvicinati pesino sull’approccio fisico e mentale dei giovani bianconeri al campionato.

DIRETTA PRO PATRIA JUVENTUS U23 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Patria Juventus U23 non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PRO PATRIA JUVENTUS U23

Le probabili formazioni della sfida tra Pro Patria e Juventus U23 presso lo stadio Carlo Speroni. I padroni di casa allenati da Ivan Javorcic scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Greco, Molinari, Boffelli, Gatti; Cottarelli, Bertoni, Brignoli, Nicco, Pizzul; Kolaj, Latte Lath. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Lamberto Zauli con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Nocchi; Di Pardo, Alcibiade, Delli Carri, De Marino; Aké, Ranocchia, Peeters, Correia; Brighenti, Marques.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Pro Patria e Juventus U23, le quote del bookmaker Snai fissano a 2.30 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 3.05 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 3.15 volte la posta scommessa.

