DIRETTA VIRTUS VERONA PERGOLETTESE, OSPITI ATTARDATI IN CLASSIFICA

La diretta Virtus Verona Pergolettese è in programma per domenica 24 novembre 2024 alle ore 15:00 presso lo Stadio Mario Gavagnin-Sinibaldo Nocini di Verona come partita valida per la sedicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. I padroni di casa stanno vivendo un buon periodo essendo riusciti ad inanellare una serie di risultati utili consecutivi che hanno garanti loro il decimo posto in campionato con 20 punti conquistati fino a questo momento. I rossoblu preferirebbero tornare a vincere ma anche un altro pareggio sarebbe funzionale al loro cammino in chiave promozione.

Chi invece avrebbe decisamente bisogno di ottenre un successo da tre punti è la compagine ospite della Pergolettese, in diciottesima posizione con 13 punti conquistati e reduce dalla sconfitta subita nel turno precedente in casa contro un ritrovato Alcione Milano. Ricordiamo inoltre che l’arbitro designato per dirigere questo incontro è il signor Alessandro Recchia, proveniente dalla sezione AIA di Brindisi, che sarà coadiuvato dagli assistenti Daljit Singh di Macerata e Vincenzo D’Ambrosio Giordano di Collegno mentre il ruolo di quarto uomo è stato affidato a Bruno Spina di Barletta.

DIRETTA VIRTUS VERONA PERGOLETTESE INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per prendere visione della diretta Virtus Verona Pergolettese sarà come sempre necessario essere abbonati a Sky oppure a Now, le due piattaforme che detengono i diritti per la trasmissione di tutte le partite dei gironi A, B e C della Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. La diretta Virtus Verona Pergolettese streaming video e tv la potete vedere su NOW TV e Sky Go utilizzando lo smart phone, il tablet oppure il proprio pc.

DIRETTA VIRTUS VERONA PERGOLETTESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo adesso ad intuire quali saranno gli schieramenti di partenza della diretta Virtus Verona Pergolettese in attesa del fischio d’inizio del match attraverso l’analisi delle probabili formazioni. Mister Fresco dovrebbe ripresentare i suoi con il 3-5-2 e quindi Alfonso in porta, Daffara, Toffanin e Rigo in difesa, Calabrese, D. Mehic, Gatti, Zarpellon ed Amadio a centrocampo, Gomez e Contini come coppia d’attacco.

Per gli ospiti mister Giacomo Curioni dovrebbe puntare sul 4-3-2-1 con Raimondi tra i pali, Tonoli, Stante, Lambrughi e Capoferri in difesa, Jaouhari, Arini e Careccia sulla linea mediana mentre Basili ed Albertini agiranno sulla trequarti per dare supporto all’unica punta che sarà ancora una volta il centravanti Parker.

DIRETTA VIRTUS VERONA PERGOLETTESE, LE QUOTE

Infine, diamo un’occhiata più approfondita alle quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per il pronostico dell’esito finale relativo alla diretta Virtus Verona Pergolettese valevole per il sedicesimo turno di Serie C. Secondo quanto pagato da Eurobet, ma anche pure da Snai, i rossoblu sembrano partire da favoriti almeno sulla carta se si pensa all’1, quotato ad appena 2.10. I gialloblu hanno invece meno chances di ottenere i tre punti in palio ed anzi una loro vittoria è probabile quasi tanto quanto si potrebbe concretizzare un pareggio, con il 2 fissato a 3.20 e l’ex dato invece a 3.10.