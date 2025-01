Diretta Pro Patria Vicenza: presentazione della gara

La diretta Pro Patria Vicenza avrà luogo alle ore 17.30 e sarà valida per la giornata 23 del girone A di Serie C e mette a confronto due squadre con aspettative e situazioni di classifica profondamente differenti, i padroni di casa occupano la diciottesima posizione, arrivano da 3 sconfitte consecutive e non portano a casa i 3 punti da 13 gare, nell’ultima sfida di campionato hanno perso in inferiorità numerica la sfida con la Feraplisalò per 1-0. Gli ospiti invece sono in vetta al secondo posto e sono in una striscia positiva di 4 gare senza sconfitta, hanno una solida difesa che spesso ha concesso il clean sheet al proprio portiere, nell’ultima uscita stagionale hanno sconfitto l’Albinoleffe 2-0 e intendono replicare l’esito anche nella prossima sfida.

Pro Patria Vicenza: le probabili formazioni

Per la gara dello Stadio Carlo Speroni i padroni di casa scenderanno in campo seguendo il 3-4-2-1 di mister Riccardo Colombo con Rovida in porta, Alcibiade, Cavalli e Reanult terzetto difensivo, fuori Bashi per squalifica, Somma e Piran sugli esterni con Mallamo e Nicco a completare il centrocampo, Pitou e Terrani esterni ma che agiscono sulla trequarti alle spalle di Beretta. Mister Stefano Vecchi invece dovrebbe affidarsi ai suoi fidatissimi che stanno trascinando il VIcenza schierandoli con un 3-4-1-2 con Confente tra i pali, De Col, Cuomo e Leverbe in difesa, Talarico e Costa sugli esterni, Carraro e Della Latta in mezzo al campo, Della Morte trequartista in supporto di Rolfini e Morra.

Diretta Pro Patria Vicenza: dove seguire in streaming video la sfida di Serie C

Per seguire la diretta Pro Patria Vicenza gli appassionati dovranno aver sottoscritto l’abbonamento a Sky Sport per poter usufruire dei suoi servizi e canali, andando su Sky Sport Calcio e per la diretta streamingvideo su SkyGo.

Quote Pro Patria Vicenza: pronostico finale

La diretta Pro Patria Vicenza vede gli ospiti nettamente favoriti visto il grande divario tra le due squadre e l’ottimo stato di forma della squadra veneta che sfiderà una rosa che fatica a collezionare vittorie nella sua stagione. La partita però potrebbe non avere un grosso divario e il risultato finale potrebbe vedere un solo gol di scarto, o al massimo due, entrambe le squadre infatti hanno ottime difese che hanno concesso pochi gol in stagione, 10 per il Vicenza e 23 per la Pro Patria che però fatica in fase realizzativa e ha trovato solamente 15 volte il gol.

