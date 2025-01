VIDEO FERALPISALO’ PRO PATRIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo Stadio Lino Turina la Feralpisalò si impone per 1 a 0 contro la Pro Patria. Nel primo tempo i Leoni del Garda cercano subito di ruggire all’11’ e sollecitano il portiere avversario Rovida ad intervenire sul tentativo di Di Molfetta al 14′.

I Tigrotti sprecano un’opportunità importante per passare in vantaggio al 22′ quando Terrani calcia alto dal dischetto fallendo il calcio di rigore concesso per un fallo di mano effettuato da Pilati e rimangono quindi in inferiorità numerica dal 33′ a causa dell’espulsione per doppia ammonizione rimediata da Bashi. I verdazzurri ci riprovano poi al 34′ cogliendo un palo con Cavuoti.

Nel secondo tempo i gardesani continuano a prendersi la scena sebbene Pellegrini e Cavuoti si ostacolino al momento di concludere verso il 53′. Nel finale si rinnova al 57′ il duello tra Cavuoti e Rovida e Beretta non combina certo di meglio per i biancoblu invece al 59′. Le nuove chances avute da Di Molfetta al 61′, Balestrero al 63′ e Pietrelli al 72′ aprono la strada al gol del vantaggio siglato proprio dal già protagonista Di Molfetta, che insacca la sfera nel recupero al 90’+3′.

VIDEO FERALPISALO’ PRO PATRIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

