DIRETTA PRO RECCO FERENCVAROS/ Video streaming tv: nell’albo d’oro, Champions League pallanuoto 7 giugno 2024

DIRETTA PRO RECCO FERENCVAROS: NELL’ALBO D’ORO

Mentre si avvicina la diretta di Pro Recco Ferencvaros, possiamo naturalmente curiosare nell’albo d’oro della Champions League di pallanuoto maschile. Ciò è significativo anche perché proprio la Pro Recco occupa la prima posizione con ben undici titoli in bacheca, dei quali nove giunti dal 2003 in poi, quindi possiamo dire che in anni recenti metà delle edizioni sia stata vinta proprio dai liguri.

L’Italia nel suo complesso vanta 16 successi e anche in questo caso siamo al primo posto: si devono infatti aggiungere le tre Champions League vinte dal Posillipo tra il 1997 e il 2005, quella vinta dalla Canottieri Napoli nel 1978 e quella conquistata dal Pescara dieci anni più tardi, nel 1988. L’Ungheria invece ha vinto per otto volte la Champions League di pallanuoto maschile e il dato curioso è che l’ha fatto con ben sei squadre diverse, per il Ferencvaros c’è il successo nel 2019 più naturalmente la finale persa nel 2021 contro la Pro Recco, mentre i liguri oltre agli undici successi vantano pure ben sette secondi posti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

PRO RECCO FERENCVAROS IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA FINALE

Appuntamento naturalmente imperdibile per i tifosi liguri e tutti gli appassionati di pallanuoto, la diretta tv di Pro Recco Ferencvaros sarà garantita per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport. Di conseguenza, la finale di Champions League sarà visibile anche in diretta streaming video tramite il sito o l’applicazione di Sky Go, sempre per gli abbonati.

LA FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE

Ci sarà in palio l’Europa stasera, venerdì 7 giugno 2024, nella diretta di Pro Recco Ferencvaros, che alle ore 21.00 sarà la finale della Champions League di pallanuoto edizione 2023-2024. Ancora una volta quindi la Pro Recco è arrivata in finale, a caccia di un poker consecutivo perché (dopo l’interruzione per Covid nel 2020), sul trono d’Europa si sono sempre seduti i liguri dal 2021 in poi. La Pro Recco inoltre ha già vinto lo scudetto e di conseguenza va a caccia pure dell’ennesima doppietta campionato-Champions League per confermarsi la migliore squadre del continente nella diretta di Pro Recco Ferencvaros, replica della finale 2021 vinta proprio dai liguri per aprire questo tris.

Infatti anche gli ungheresi sono tra le formazioni di maggiore spicco nella pallanuoto europea: nel 2019 il Ferencvaros vinse l’ultima edizione della Champions League sfuggita alla Pro Recco e nel 2021 fu appunto la finalista sconfitta dai liguri, adesso proverà a riconquistare la Champions League e la battaglia si annuncia avvincente, soprattutto considerando che mercoledì sera entrambe le semifinali sono terminate solamente dopo i tiri di rigore. L’equilibrio dovrebbe essere garantito, ma spesso la Pro Recco ha quel qualcosa in più nei momenti decisivi: sarà così anche stasera nella piscina di La Valletta, capitale di Malta e sede della finale di Champions League? Ce lo dirà la diretta di Pro Recco Ferencvaros…

DIRETTA PRO RECCO FERENCVAROS: COME SONO ARRIVATE ALLA FINALE?

Presentando la diretta di Pro Recco Ferencvaros abbiamo già accennato al fatto che questa finale della Champions League di pallanuoto è scaturita da due semifinali davvero incerte, entrambe terminate in parità e quindi decise dai tiri di rigore. La Pro Recco ha piegato in questo modo i greci dell’Olympiacos: i liguri erano partiti con un eccellente 3-0, poi si sono fatti rimontare ma sono comunque riusciti ad avere la meglio sugli ellenici. In precedenza, il cammino era stato perfetto perché la Pro ecco aveva vinto sia il girone della prima fase, sia quello dei quarti di finale, onorando al meglio lo status di campioni d’Europa in carica.

Cammino molto simile d’altronde per i magiari del Ferencvaros, a loro volta vincitori di entrambi i gironi che hanno caratterizzato le precedenti fasi di questa edizione della Champions League di pallanuoto e poi vincitori ai rigori nella seconda semifinale di mercoledì contro i serbi del Novi Beograd. Per di più, anche il Ferencvaros ha subito una rimonta di due gol nell’ultimo quarto ma poi ha saputo vincere ai rigori. Similitudini davvero notevoli, ma stasera le due finaliste sono una di fronte all’altra e quindi una sola vincerà: quale sarà il verdetto della diretta di Pro Recco Ferencvaros?











