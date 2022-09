DIRETTA/ Pro Sesto ArzignanoChiampo video streaming tv: primo incrocio ufficiale

DIRETTA PRO SESTO ARZIGNANOCHIAMPO: I TESTA A TESTA

La diretta di Pro Sesto Arzignanochiampo sarà una delle 10 partite del martedì sera targato Serie C girone A. Non ci sono, nella storia, scontri tra le due squadre che si affrontano in questo incontro inedito, non solo in Serie C, ma della propria epopea. Il testa a testa che vi proponiamo, vista l’assenza di scontri tra Pro Sesto e Arzignanochiampo, è sull’inizio di campionato delle due squadre. Il Pro Sesto ha subito una brutta sconfitta alla prima partita di campionato contro il Vicenza. La doppietta di Ferrari e compagni, ha inflitto un sonoro 6-1. Inutile il gol di Bruschi, seppur, paradossalmente, sia stato il primo del match.

Alla sconfitta poi è seguita la gara contro l’Albinoleffe terminata con il risultato di 2-2 con la rimonta della squadra di casa. Due partite ed un punto per il Pro Sesto; il doppio dei punti, invece, per l’ArzignanoChiampo al momento imbattuta in campionato alla luce dei due pareggi contro Triestina e Pro Patria. Entrambe le partite sono terminate con il risultato di 1-1. Un altro testa a testa interessante si potrebbe realizzare tra gli attacchi e le difese di Pro Sesto e Arzignanochiampo. I padroni di casa hanno realizzato 3 gol in due match, ma subito ben 8. Una media di 4 gol subiti a partita, chiaramente aumentati dopo la pesante sconfitta di Vicenza. 2 gol fatti e 2 gol subiti, invece, per gli ospiti. (Aggiunto da Marco Genduso).

PRO SESTO ARZIGNANOCHIAMPO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pro Sesto ArzignanoChiampo, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Pro Sesto ArzignanoChiampo esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PRO SESTO ARZIGNANOCHIAMPO: PADRONI DI CASA IN CRISI!

Pro Sesto ArzignanoChiampo, in diretta martedì 13 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la terza giornata del girone A di Serie C. Un confronto diretto tra due squadre che hanno come primo obiettivo la salvezza, per poi ambire a traguardi ancor più prestigiosi.

La Pro Sesto ha raccolto 1 punto nelle prime due giornate. Dopo la pesante sconfitta esterna per 6-1 contro il Vicenza, è arrivato il pari per 2-2 contro l’Albinoleffe. L’ArzignanoChiampo, invece, è a quota 2 punti: dopo l’1-1 all’esordio contro la Pro Patria, l’ottimo 1-1 interno contro la ben più quotata Triestina.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO ARZIGNANOCHIAMPO

Presentata la diretta Pro Sesto ArzignanoChiampo, è tempo di andare ad analizzare le probabili formazioni del match che prenderà il via tra pochissimi istanti. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il 4-3-1-2: Del Frate, Toninelli, Gattoni, Suagher, Maurizi, Radaelli, Corradi, Sala, D’Amico, Capogna, Capelli. Passiamo adesso alla compagine ospite, che opta per lo stesso modulo: Volpe, Cariolato, Piana, Molnar, Bonetto, Bontempi, Casini, Barba, Cester, Grandolfo, Fyda.











