Diretta Arzignanochiampo Triestina/ Streaming video tv: ospiti a secco (Serie C)

DIRETTA ARZIGNANOCHIAMPO TRIESTINA: OSPITI FAVORITI!

La seconda giornata del campionato di Serie C, per quel che concerne il girone A, vede nel suo palinsesto la diretta di Arzignanochiampo Triestina alle ore 17.30 di oggi 10 settembre.. Le due squadre hanno obiettivi piuttosto diversi per questa stagione. I padroni di casa infatti sono neo-promossi e intendono mantenere la categoria, mentre gli ospiti lo scorso anno hanno ricorso la promozione attraverso i play-off, uscendo per mano del Palermo, che poi li ha vinti. È inevitabile dunque che ci riprovino.

In occasione del turno di esordio, però, nessuna delle compagini in questione è riuscita a ottenere un successo. L’Arzignanochiampo ha raccolto un pari contro la Pro Patria (risultato finale 1-1), mentre la Triestina ha dovuto fare i conti con il neo-retrocesso Pordenone, subendo una sconfitta (risultato finale 0-2). Entrambe dunque stavolta andranno a caccia della vittoria.

DIRETTA ARZIGNANOCHIAMPO TRIESTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Arzignanochiampo Triestina, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Arzignanochiampo Triestina esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PROBABILI FORMAZIONI ARZIGNANOCHIAMPO TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Arzignanochiampo Triestina rivelano che le due squadre probabilmente cambieranno qualcosa nell’undici iniziale rispetto a quello schierato in occasione della prima giornata del campionato di Serie C, dato che nessuna è uscita del tutto soddisfatta. I giallocelesti perché hanno pareggiato, i biancorossi perché sono stati sconfitti.

I padroni di casa, da parte loro, scenderanno presumibilmente in campo con un 4-3-1-2 così strutturato: Volpe; Mannini, Piana, Molnar, Cariolato; Antoniazzi, Casini, Bordo; Ceter; Parigi, Grandolfo. Gli ospiti invece dovrebbero optare per un 4-4-2 così articolato: Mastrantonio; Ciofani, Di Gennaro, Sottini, Rocchi; Lombardi, Pezzella, Sabbione, Furlan; Ganz, Minesso.

QUOTE ARZIGNANOCHIAMPO TRIESTINA

Le quote della diretta Arzignanochiampo Triestina, offerte dall’agenzia di scommesse GoldBet, danno per favoriti i biancorossi. La vittoria dei padroni di casa, con il segno 1, è proposta infatti a 3.80. Il successo degli ospiti, con il segno 2, si trova invece a 1.98. Il pareggio, con il segno X, è fissato infine a 3.20.











