Diretta/ Pro Sesto Atalanta Under 23 streaming video tv: è un match inedito (Serie C, 16 dicembre 2023)

DIRETTA PRO SESTO ATALANTA UNDER 23: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che vede affrontarsi Pro Sesto Atalanta U23 presenta due squadre che all’interno della propria storia non si sono mai affrontati anche alla luce della genesi piuttosto recente degli ospiti. Non potendo analizzare i precedenti giocati tra queste due formazioni vi presentiamo le ultime tre giocate in casa dal Pro Sesto ed in trasferta per i nerazzurri. Partendo dai padroni di casa si nota come nelle ultime tre partite interne ha raccolto quattro punti. Vittoria contro Albinoleffe e pareggio affrontando il Renate con i gol firmati da Bruschi, Maurizii e Bussaglia.

La sconfitta interna è arrivata nell’ultimo scontro affrontando il Legnago alla luce del gol di Rocco. Ospiti che lontano da casa nelle ultime tre partite hanno raccolto solamente tre punti. La vittoria è arrivata con il risultato di 0-3 contro la Pergolettese con la doppietta di Giuseppe Di Serio e la rete di Palestra. Le due sconfitte sono invece arrivate nei match contro Alessandria e Pro Patria. (Marco Genduso)

PRO SESTO ATALANTA UNDER 23 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Sesto Atalanta Under 23 sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Sesto Atalanta Under 23 in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

IN EQUILIBRIO!

Pro Sesto Atalanta Under 23, in diretta sabato 16 dicembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio “Ernesto Breda” di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Derby lombardo tra due compagini che stanno vivendo momenti diversi: la formazione di Sesto San Giovanni sta faticando dopo tre sconfitte di fila, l’ultima contro la Lumezzane. I giovani bergamaschi, invece, si sono ripresi dopo un inizio complicato e stazionano al quinto posto in piena zona play-off.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO ATALANTA UNDER 23

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Atalanta Under 23, match che andrà in scena oggi alle ore 18.30. Per i padroni di casa spazio a Barranca dietro Bruschi nel solito 3-5-1-1. Nel pacchetto difensivo Marianucci, Giorgeschi e Mapelli. In casa bergamasca fuori causa Di Serio, espulso nell’ultima giornata contro il Padova. Davanti, quindi, spazio a Italeng e De Nipoti.

PRO SESTO ATALANTA UNDER 23 LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Atalanta Under 23, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo ospite, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.

