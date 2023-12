Video/ Lumezzane Pro Sesto (1-0) gol e highlights: la decide Gerbi all’alba del match (8 dicembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS LUMEZZANE PRO SESTO: LA SINTESI

Il Lumezzane batte di misura la Pro Sesto e prosegue nella striscia positiva di risultati. Andiamo a ripercorrere le fasi calde della gara. Gerbi! Padroni di casa avanti dopo appena tre minuti di gara! Calì on area da punizione, la palla sbatte sulla schiena di Cannavò che serve l’assist involontario a Gerbi, tiro e gol. Traversa di Barranca! Tiro fortissimo che sbatte contro il legno, Pro Sesto sfortunata. Moscati ci prova su punizione, la sfera termina fuori di pochissimo! Termina la prima frazione di gara, decide al momento Gerbi.

Spini dalla lunga distanza, Del Frate controlla senza problemi. Petrungaro, dopo una bellissima azione della sua squadra, manca l’aggancio decisivo. Pesce dalla lunga distanza sfiora il palo! Girandola di sostituzioni tra le due compagni, si cerca lo spunto vincente dalla panchina. Gattoni pesca in area Basili, il colpo di testa termina fuori di nulla! Termina il match dopo quattro minuti di recupero.

LUMEZZANE: Filigheddu S. (Portiere), Pisano E., Dalmazzi A., Regazzetti S., Righetti S., Cali M., Pesce S., Moscati M. (dal 32′ st Ilari C.), Cannavo K. (dal 23′ st Kolaj A.), Gerbi E. (dal 32′ st Capelli A.), Spini C. (dal 41′ st Poledri M.). A disposizione: Basso Ricci A., Deratti J., Galeotti C. (Portiere), Greco E. (Portiere), Malotti M., Parodi G., Pogliano C., Taugourdeau A.

PRO SESTO: Del Frate F. (Portiere), Mapelli F. (dal 33′ st Marchisano M.), Giorgeschi S., Marianucci L., Maurizii E., Bussaglia A. (dal 33′ st Basili D.), Gattoni T., D’Alessio L. (dal 11′ st Florio M.), Petrungaro L. (dal 43′ st Arras D.), Barranca F. (dal 17′ st Sereni M.), Bruschi N.. A disposizione: Botti F. (Portiere), Brezza D., Brignoli T., Ferro L., Formosa S. (Portiere), Iotti L., Palazzi A., Petrelli E.

