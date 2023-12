Diretta/ Pro Sesto Legnago (risultato 0-0) streaming video tv: in campo, si gioca! (3 dicembre 2023)

DIRETTA PRO SESTO LEGNAGO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

La diretta della sfida che pone di fronte Pro Sesto Legnago evidenzia due squadre che si trovano rispettivamente in classifica al quindicesimo e diciannovesimo posto. Una sfida da due formazioni alla ricerca di punti per, i padroni di casa avvicinarsi alla zona play off, per gli ospiti per allontanarsi da quella playout. Pro Sesto che ha raccolto 15 punti in campionato nelle altrettante sfide giocate. I gol realizzati sono 13 mentre 5 in più quelli subiti. Con 13 gol realizzati la formazione di casa risulta essere il terzo peggior attacco di questo campionato.

Video/ Vicenza Pro Sesto (2-0) gol e highlights: tutto facile per i padroni di casa (25 novembre 2023)

Peggio hanno fatto solamente Alessandria e Arzignano rispettivamente con 11 e 10. Ospiti che hanno realizzato 19 gol in 15 partite giocate. I gol subiti risultano essere 18, gli stessi della formazione di casa, mentre i punti raccolti fino a questo momento 19. I punti che separano le due formazioni risultano essere quattro; in zona marcatori da tenere d’occhio la presenza di Daniele Rocco. L’attaccante classe 1190 arriva al match dopo due gol consecutivi per un totale di 7 reti in questo campionato. (Marco Genduso)

Video/ Legnago Salus Pro Patria (1-1) gol e highlights: Pitou risponde a Rocco (25 novembre 2023)

PRO SESTO LEGNAGO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Sesto Legnago sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Sesto Legnago in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PRO SESTO LEGNAGO: LA PRESENTAZIONE

Pro Sesto Legnago, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 20.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Match che si preannuncia sui binari dell’equilibrio vista l’attuale classifica. I padroni di casa, infatti, stazionano a quota 15 punti, in zona play-out dopo la sconfitta patita contro il Vicenza. Quattro punti in più per gli ospiti, a ridosso della zona play-off dopo quattro risultati utili di fila (tre pareggi e una vittoria).

DIRETTA/ Legnago Pro Patria (risultato finale 1-1): Pitou risponde a Rocco (25 novembre 2023)

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO LEGNAGO

Le probabili formazioni di Pro Sesto Legnago, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per i padroni di casa mister Francesco Parravicini opterà per la difesa a tre composta da Toninelli, Marianucci e Giorgeschi. In casa Legnago, invece, il tecnico Massimo Donati punterà su Svidercoschi e Rocco supportati da Van Ransbeeck nel 3-4-1-2 di partenza.

PRO SESTO LEGNAGO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Pro Sesto Legnago, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3 volte la posta, mentre l’eventuale successo dell’undici neopromosso, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.10.

© RIPRODUZIONE RISERVATA