DIRETTA/ Atalanta U23 Legnago Salus video streaming tv: attenti ai finali! (Serie C, 11 maggio 2024)

DIRETTA ATALANTA U23 LEGNAGO SALUS:

Naturalmente non c’è molta storia verso la diretta di Atalanta U23 Legnago Salus, dal momento che questa è la prima stagione di attività per la seconda squadra nerazzurra, ma assumono particolare rilievo i due precedenti della stagione regolare, che possono risultare molto significativi verso la sfida dei playoff. In casa dell’Atalanta U23 e quindi a Caravaggio si giocò venerdì 20 ottobre 2023, con vittoria per 1-0 dei padroni di casa nerazzurri grazie al gol segnato da Moustapha Cissé al 91’ minuto, per un epilogo deciso davvero in extremis.

Più vicina è ovviamente la partita di ritorno, che però è stata disputata a campi invertiti e di conseguenza in Veneto: era lunedì 26 febbraio scorso e allo stadio Mario Sandrini di Legnago ci fu un pareggio per 1-1, con vantaggio dei padroni dicasa già al quinto minuto di gioco grazie al gol di Federico Viero e di nuovo un gol nel finale per l’Atalanta U23, in questo caso grazie a Vanja Vlahovic al minuto 84 della partita, quindi la Legnago Salus non ha ancora mai vinto, unico risultato utile oggi. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA TV E STREAMING VIDEO

Per guardare in diretta Atalanta U23 Legnago Salus, sarà necessario un abbonamento al pacchetto Calcio di Sky, che ha l’esclusiva dei diritti anche per i play off di Serie C. Altrimenti, sarà possibile seguire la partita anche tramite la piattaforma di streaming NowTv, che fa parte dell’ecosistema Sky e offre la stessa copertura dell’evento.

LA PRESENTAZIONE

La diretta Atalanta U23 Legnago Salus (si gioca alle 20.30) per il secondo turno dei play off di Serie C sarà un vero scontro tra mine vaganti. L’Atalanta U23 ha superato il Trento nel primo turno dei play off di Serie C con una vittoria per 3-1, arrivata al “Comunale” dopo essere stati inizialmente in svantaggio. La squadra, allenata da Francesco Modesto, ha concluso la stagione regolare al quinto posto nel Girone A e ora mira a un ruolo di spicco anche nella corsa verso la Serie B

Il Legnago Salus ha terminato la stagione regolare al sesto posto nel Girone A di Serie C, a soli 3 punti di distanza dall’Atalanta U23. La squadra guidata da Massimo Donati ha superato il Lumezzane nei trentaduesimi dei play off con un risultato di 1-0, grazie al gol di Svidercoschi. Nei due incontri diretti con l’Atalanta U23, il Legnago ha perso 1-0 in trasferta all’andata e ha pareggiato 1-1 in casa al ritorno.

PROBABILI FORMAZIONI

La diretta Atalanta U23 Legnago Salus vede queste probabili formazioni da schierare, stando anche alle scelte nel primo match dei play off dei due allenatori. Francesco Modesto partirà da un modulo 3-4-2-1 per l’Atalanta U23: Vismara in porta e una difesa a tre con Berto, Bonfanti e Comi; i quattro di centrocampo saranno Palestra, Panada, Gyabuaa e Ceresoli, mentre Capone e Jimenez saranno schierati a sostegno dell’unica punta, Cissé. Per il Legnago Salus guidato in panchina da Massimo Donati 3-4-1-2 con Fortin a difesa della porta e difesa a tre con Pelagatti, Martic e Noce; quartetto di centrocampo con Muteba, Diaby, Baradji e Boci mentre Van Ransbeeck sarà il trequartista con Svidercoshi e Rocco coppia d’attacco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote per la diretta di Atalanta U23 Legnago Salus, gentilmente fornite dal bookmaker Snai: la vittoria dell’Atalanta U23, indicata dal segno 1, ha una quota di 2.05, mentre per il pareggio, rappresentato dal simbolo X, la quota è di circa 3.05. Per il Legnago Salus, il cui successo è indicato con il segno 2, la quota è fissata a 3.60 secondo il bookmaker.











