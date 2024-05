DIRETTA LEGNAGO SALUS LUMEZZANE/ Video streaming tv: sarà solo il quinto incrocio (oggi 7 maggio 2024)

DIRETTA LEGNAGO SALUS LUMEZZANE: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Legnago Salus Lumezzane, forse la partita meno pronosticabile in questo primo turno dei playoff. Le due squadre ci arrivano comunque con pieno merito, a noi qui interessa dire che le due squadre si sono affrontate soltanto quattro volte nella loro storia, con due vittorie del Legnago Salus, entrambe in casa, un pareggio senza reti e un’affermazione del Lumezzane che è esterna, nella poule scudetto della Serie D 2022-2023. A tale proposito, all’inizio di quella stagione c’era stata una sfida al Mauro Sandrini che era stata secca, per i preliminari della Coppa Italia di quarta divisione: era finita 2-2 e si era andati ai rigori, con successo della formazione veneta.

Video/ Mantova Legnago Salus (1-1) gol e highlights: reti di Rocco e Muroni! (Serie C, 28 aprile 2024)

Nel corso di questa stagione invece il Legnago Salus, a confermare una volta di più il proprio status di favorito in questa sfida del primo turno, è rimasto imbattuto contro il Lumezzane: a metà novembre ha pareggiato 0-0 in trasferta, a marzo invece la vittoria casalinga per 2-1. Insomma, gli ospiti dovranno dare fondo a tutte le loro energie per avere la meglio in un contesto come questo, anche perché stasera il pareggio non servirà per qualificarsi. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ AlbinoLeffe Lumezzane (2-3) highlights: ospiti ai playoff (28 aprile 2024, Serie C)

LEGNAGO SALUS LUMEZZANE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per chi non si recherà allo stadio, la diretta tv di Legnago Salus Lumezzane sarà disponibile sui canali di Sky Calcio, naturalmente per gli abbonati della pay tv satellitare. Sarà possibile inoltre seguire anche la diretta di Legnago Salus Lumezzane in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go oppure sulla piattaforma Now Tv.

LEGNAGO SALUS LUMEZZANE: COMINCIA L’AVVENTURA DEI PLAYOFF!

Incrocio tra due formazioni che hanno già vissuto una bella stagione e adesso vogliono cercare di togliersi altre soddisfazioni, la diretta di Legnago Salus Lumezzane ci aspetta alle ore 20.30 di questa sera, martedì 7 maggio 2024, perché i veneti sesti in classifica nel girone A del campionato di Serie C 2023-2024 incroceranno i lombardi, che hanno invece chiuso in nona posizione, naturalmente per il primo turno dei playoff di Serie C, per il momento ancora suddivisi fra i tre giorni, come da formula ormai consolidata.

Diretta/ AlbinoLeffe Lumezzane (risultato finale 2-3): gli ospiti vincono nel finale (28 aprile 2024 Serie C)

Verso la diretta di Legnago Salus Lumezzane dobbiamo allora evidenziare un vantaggio importante per i veronesi, che grazie al migliore piazzamento si sono conquistati il diritto di giocare in casa e anche di poter pareggiare per andare avanti. Il Lumezzane invece sarà obbligato ad espugnare il campo di Legnago per passare il turno, anche se la storia ci insegna che non dover fare calcoli e giocare solamente per la vittoria a volte è stato un vantaggio. Questo scenario si ripeterà anche stasera oppure saranno i padroni di casa ad avere la meglio? Ancora un po’ di pazienza, ce lo dirà la diretta di Legnago Salus Lumezzane…

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS LUMEZZANE

Un aspetto molto significativo nell’analisi della diretta di Legnago Salus Lumezzane è il capitolo relativo alle probabili formazioni. Massimo Donati potrebbe schierare i padroni di casa veronesi secondo il modulo 3-5-2; provando ad ipotizzare i nomi degli undici titolari, cominciamo dal portiere Tosi, protetto dai tre difensori Martic, Pelagatti e Zanandrea; folto invece il centrocampo a cinque della Legnago Salus, con Travaglini, Franzolini, Sambou, Viero e Boci che dovrebbero trovare posto da destra a sinistra, così come Mbakogu e Rocco nella coppia d’attacco dei veneti.

Analizziamo anche la possibile replica di mister Arnaldo Franzini per gli ospiti del Lumezzane; in questo caso, il modulo di riferimento è il 4-3-3. In porta Filigheddu, protetto dalla difesa a quattro con Moscati, Tortelli, Pogliano e Parodi possibili titolari, al pari di Calì, Taugourdeau e Poledri nel terzetto di centrocampo; infine, nel tridente offensivo del Lumezzane indichiamo Capelli ala destra e Iori dall’altra parte, ai fianchi del centravanti Cannavò.

ECCO I FAVORITI, QUOTE E PRONOSTICO SU LEGNAGO SALUS LUMEZZANE

Completiamo la nostra panoramica sulla diretta di Legnago Salus Lumezzane parlando del pronostico mediante le quote dell’agenzia Snai, che ci parla di un match decisamente equilibrato, anche se naturalmente due ipotesi su tre andrebbero benissimo ai padroni di casa. Ecco allora che il segno 1, quotato a 2,40, ma anche un pareggio (segno X proposto a 2,90) sancirebbero la qualificazione dei veneti; il Lumezzane invece deve puntare tutto sulla vittoria e il segno 2 varrebbe 3,00 volte la posta in palio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA