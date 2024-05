Video/ Atalanta U23 Legnago Salus (1-1) gol e highlights: Svidercoschi non basta! (Serie C, 11 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI ATALANTA U23 LEGNAGO SALUS: LA SINTESI

Allo Stadio Comunale di Caravaggio termina con un pareggio per 1 a 1 la sfida tra Atalanta Under 23 e Legnago Salus come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i giovani orobici cominciano la sfida affacciandosi in attacco subito con un tiro a giro fuori misura provato da Svidercoschi già al 4′. La compagine di mister Modesto insiste e sblocca il punteggio verso il 19′ per merito del gol realizzato da Cissé che mette i brividi alla retroguardia avversaria pure intorno alla mezz’ora di gioco.

La reazione biancoblu viene affidata al solito Svidercoschi che mette a segno la rete del pari trasformando al 38′ il calcio di rigore fischiato per il fallo commesso da Berto nei confronti di Van Ransbeeck. Il suo collega Baradji manca poi l’eventuale raddoppio al 42′. Nel secondo tempo i nerazzurri non si mostrano in grado di concretizzare un paio di opportunità interessanti nè con Bernasconi, che tira alto al 48′, nè con Capone, la cui conclusione non centra lo specchio della porta dei veneti al 57′.

Nel finale la Dea sollecita il portiere Fortin con uno spunto di Jimenez al 61′ e tira un sospiro di sollievo al 71′ quando il direttore di gara, grazie all’ausilio del VAR, annulla l’espulsione per cartellino rosso rimediata da Comi per un presunto fallo su Mbakogu commesso qualche attimo prima. Il Legnago si dispera nel recupero al 90’+6′ quando Sambou finisce sul fondo da posizione favorevole.

Per quanto concerne l’aspetto della disciplina, l’arbitro Filippo Giaccaglia di Jesi ha estratto il cartellino giallo per ben sette volte ammonendo rispettivamente Cissé al 54′ e Capone al 74′ da un lato, Martic al 33′, Motoc al 79′, Baradji all’87’, Mbakogu al 90′ e Pelagatti al 90’+4′ dall’altro. Il pareggio concretizzatosi in Lombardia permette all’Atalanta U23 di qualificarsi al prossimo turno dei playoff di Serie C 2023/2024 mentre il Legnago Salus si vede costretto ad abbandonare le sue speranze di promozione nel campionato cadetto.

