Diretta/ Pro Sesto Pordenone streaming video tv: obiettivo continuità (Serie C)

DIRETTA PRO SESTO PORDENONE: PARTITA IN EQUILIBRIO!

Pro Sesto Pordenone, in diretta domenica 27 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la 15^ giornata del campionato di Serie C. Una sfida ai piani alti della classifica del gruppo A della terza serie: di fronte la seconda e la prima squadre del girone.

La Pro Sesto è situata al secondo posto con 24 punti in quattordici partite, frutto di sette vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. La formazione lombarda è reduce da due successi di fila: 2-0 contro il Padova e 3-4 contro il Renate. Il Pordenone, invece, è primo a quota 29 punti, raccolti grazie a nove vittorie, due pareggi e tre sconfitte. Quattro vittorie di fila per i Ramarri, l’ultima per 1-0 ai danni del Novara.

PRO SESTO PORDENONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Sesto Pordenone non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO PORDENONE

Qualche ballottaggio da valutare per i due allenatori, ma è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Pordenone. Partiamo dalla compagine di casa, schierata con il classico 3-5-2: Del Frate, Toninelli, Marzupio, Giubilato, Capelli, Gattoni, Corradi, Sala, Boscolo, Gerbi, Bruschi. Passiamo adesso alla compagine ospite, in campo con il 4-3-1-2: Martinez, Bruscagin, Ajeti, Bassoli, Benedetti, Torrasi, Burrai, Pinato, Zammarini, Candellone, Dubickas.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pro Sesto Pordenone vedono leggermente favorita la compagine ospite. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria della Pro Sesto è a 3,15, il pareggio è a 3,05, mentre il successo del Pordenone è a 2,30. L’Under 2,5 è a 1,65, mentre l’Over 2,5 è a 2,10. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,82 e 1,90.

