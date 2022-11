Diretta/ Renate Pro Sesto streaming video tv: Sgarbi vs Gerbi (Serie C)

DIRETTA RENATE PRO SESTO: ALTRO DERBY LOMBARDO!

Renate Pro Sesto, in diretta sabato 19 novembre 2022 alle ore 14.30 presso lo Stadio Città di Meda, sarà una sfida valida per la 14^ giornata del campionato di Serie C. Uno scontro di alta classifica tra due squadre reduci da un ottimo filotto di risultati utili consecutivi.

DIRETTA/ Alessandria Renate (risultato finale 0-2): blitz nerazzurro

Il Renate è secondo in classifica con 24 punti in tredici gare, frutto di sei vittorie, sei pareggi e una sconfitta. I nerazzurri arrivano a questo appuntamento dal pareggio esterno per 1-1 contro la Triestina. La Pro Sesto, invece, è quinta a quota 21 punti, raccolti grazie a sei vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Nell’ultimo turno gli ospiti hanno superato il Padova per 2-0.

DIRETTA/ Pro Sesto Padova (risultato finale 2-0) video streaming tv: la chiude Gerbi

RENATE PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Renate Pro Sesto non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione del match sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Triestina Renate (risultato finale 1-1): Maistrello risponde a Paganini

PROBABILI FORMAZIONI RENATE PRO SESTO

C’è ancora qualche ballottaggio da valutare per i due allenatori, ma è il momento di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Renate Pro Sesto. Partiamo dai padroni di casa, in campo con il classico 4-3-3: Drago, Anghileri, Angeli, Silva, Possenti, Baldassin, Marano, Simonetti, Sorrentino, Sgarbi, Ghezzi Passiamo adesso alla compagine ospite, schierata con il consueto 4-3-3: Del Frate, Giubilato, Marzupio, Toninelli, Maurizii, Sala, Gattoni, Corradi, Capelli, Gerbi, Bruschi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Renate Pro Sesto vedono favorita la formazione nerazzurra. Andiamo a conoscere i numeri di Goldbet: la vittoria del Renate è a 1,70, il pareggio è a 3,55, mentre la vittoria della Pro Sesto è a 4,75. L’Under 2,5 è dato a 1,73, mentre l’Over 2,5 è dato a 1,99. Più equilibrati i numeri di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,87 e 1,81.

© RIPRODUZIONE RISERVATA