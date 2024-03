DIRETTA/ Pro Sesto Triestina (risultato 0-1) video streaming tv: gol lampo! (Serie C, 17 marzo 2024)

DIRETTA PRO SESTO TRIESTINA (RISULTATO LIVE 0-1): FINE PRIMO TEMPO

La prima metà di gioco si chiude con il punteggio ancora fermo sullo 0-0 nella diretta di Pro Sesto Triestina. Le due squadre si sono dimostrate molto combattive e questo ha portato ad un’escalation di tensione sul campo, tanto che Rizzo è stato ammonito.

Il giocatore è stato fortunato perché l’intervento, seppur su pallone, è stato piuttosto rischioso, coinvolgendo anche le caviglie dell’avversario, questo ci porta ad aspettare il proseguio del match per vedere cosa succederà. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PRO SESTO TRIESTINA (RISULTATO LIVE 0-0): SI INIZIA

Dopo i primi venti minuti di gioco possiamo iniziare a parlare della diretta di Pro Sesto Triestina, il punteggio rimane ancora fermo sullo 0-0. Entrambe le squadre mostrano una buona organizzazione difensiva, rendendo difficile per gli attaccanti avversari trovare spazi per creare azioni pericolose.

Una piccola occasione arriva per Marianucci della Pro Sesto, che si sovrappone in area di rigore cercando un colpo di testa, ma il suo tentativo finisce fuori bersaglio, sfiorando i cartelloni pubblicitari. L’atteggiamento era sicuramente da premiare, ma la sensazione è che avrebbe potuto fare molto meglio in questo frangente. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PRO SESTO TRIESTINA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Pro Sesto Triestina evidenzia due rose che seguendo la classifica si ritrovano rispettivamente al diciannovesimo e quinto posto. Partendo dai padroni di casa sono ben 26 i punti raccolti fino a questo momento con 18 gol fatti e 31 subiti. Il dato offensivo proietta la squadra di casa al secondo posto nei peggiori attacchi di questo campionato. Peggio ha fatto solamente l’Alessandria con 16. Tre punti oggi potrebbero allontanare i padroni di casa dalla zona più calda della classifica, con un occhio chiaramente in tutti gli altri campi.

Giuliani che si ritrovano invece al quinto posto con 50 punti ed una gara da recuperare. Grande merito di questa stagione va dato soprattutto all’attacco con 49 gol fatti risulta essere, infatti, il secondo dato migliore del campionato. Grande stagione per il duo Lescano-Redan, rispettivamente a quota 14 e 8. Tre punti che potrebbero portare la Triestina nelle migliori posizioni per i play off di categoria. (Marco Genduso)

PRO SESTO TRIESTINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Sesto Triestina sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Sesto Triestina e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PRO SESTO TRIESTINA: MILANESI PER RISALIRE!

Pro Sesto Triestina, in diretta domenica 17 marzo 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie C. La sfida tra Pro Sesto e Triestina sarà cruciale per i lombardi e “solo” importante per i giuliani. L’arrivo del terzo allenatore stagionale alla Pro Sesto, Davide Angellotti, promosso dalla Primavera, ha dato una scossa fondamentale proprio quando tutto sembrava perduto. Con sette punti conquistati in tre partite, inclusi due successi esterni contro Virtus Verona e Renate nell’ultimo match, e senza subire gol, la speranza di giocarsi la permanenza agli spareggi è rinata.

La Triestina arriva a questa sfida dopo una vittoria incoraggiante contro il Fiorenzuola, seguita dal rinvio della partita contro l’Alessandria a causa del maltempo. La lotta per il terzo posto è accesa e l’obiettivo minimo è evitare di scivolare al di sotto del quarto posto, preparandosi così a giocare con serenità i pla yoff. Questo potrebbe essere il baluardo su cui aggrapparsi per continuare la corsa verso la Serie B, l’obiettivo dichiarato all’inizio della stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO TRIESTINA

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Triestina, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Davide Angellotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi; Poggesi, Gattoni, Palazzi, Sala, Maurizii; Florio, Basili. Risponderà la Triestina allenata da Roberto Bordin con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Russo; Obaretin, Cappelletti, Ferri; Trainotti, Di Cosmo, Giannotti, Sangalli, Puletto; Italeng, Caccavo.

PRO SESTO TRIESTINA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Triestina, ecco le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l'eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l'eventuale successo della Triestina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.75.











