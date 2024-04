Diretta/ Pro Sesto Vicenza (risultato 1-0): la gara riprende dopo la sospensione (Serie C, 10 aprile 2024)

DIRETTA PRO SESTO VICENZA: SI RIPRENDE DAL 50′ SULL’1-0

La diretta Pro Sesto Vicenza, in programma mercoledì 10 aprile 2024 alle ore 18:00, racconta del recupero della 34esima giornata di Serie C Girone A. La sfida è stata giocata fino al decimo del secondo tempo prima che le condizioni avverse, vale a dire l’incessante pioggia, hanno obbligato il direttore di gara a sospendere la gara.

Stando al comunicato emesso il 4 aprile, il Presidente Matteo Mariani ha preso atto della sospensione per impraticabilità del campo e ha disposto dunque il recupero della diretta Pro Sesto Vicenza per mercoledì 10. Dunque, le squadre avranno 40 minuti più recupero per cambiare le sorti del match, fissate fino al triplice fischio obbligatorio e anticipato sull’1-0 per la Pro Sesto grazie al gol di Toci al 35esimo.

PRO SESTO VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La buona notizia per gli appassionati della Serie C è che sarà possibile seguire anche la diretta del recupero tra Pro Sesto Vicenza: basterà sintonizzarsi susu Sky Calcio. Per gli abbonati, chi non avesse a disposizione una Tv, può comunque collegarsi alla partita Pro Sesto Vicenza in diretta streaming grazie all’applicazione Sky Go e collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

FORMAZIONI UFFICIALI PRO SESTO VICENZA

Le formazioni della diretta Pro Sesto Vicenza vedranno dunque le squadre scendere in campo con i ventidue che lo avevano obbligatoriamente abbandonato per impraticabilità. Dunque, la Pro Sesto si disporrà con il 3-5-2 con Del Frate in porta, difesa a tre con Caverzasi, Mapelli e Giorgeschi. A centrocampo Poggesi, Gattoni, Palazzi, Bahlouli e Maurizii mentre in avanti Basili e Toci.

Risposta del Vicenza con il 3-4-2-1. Tra i pali Confente, difeso qualche metro più avanti dal trio Cuomo, Golemic e Laezza. Gli esterni saranno De Col e Costa con Ronaldo e Grecco al centro. Della Morte e Delle Monache agiranno da trequartisti dietro a Ferrari. Le due squadre hanno ancora tutti i cambi a disposizione.

LE QUOTE DI PRO SESTO VICENZA: COME SCOMMETTERE?

Naturalmente cambiano le regole sulle quote sulla diretta Pro Sesto Vicenza. Non si potrà scommettere sui restanti quaranta minuti prima della sfida sospesa dato che nessun bookmakers permette di giocare.

Molto probabilmente si potrà scommettere live, quindi non appena ricomincia l’evento, con le quote aggiornate al 50esimo minuto di gioco.

