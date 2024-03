DIRETTA/ Pro Sesto Vicenza video streaming tv: tanti gol nelle ultime sfide! (Serie C, 30 marzo 2024)

DIRETTA PRO SESTO VICENZA: TESTA A TESTA

La diretta della gara che pone di fronte Pro Sesto Vicenza evidenza due formazioni che si sono affrontate ben 5 volte all’interno della propria storia tra il 2022 e il 2023. Questa è una sfida contornata sempre da tanti gol, ben 20 in 5 gare con una media di quattro gol a partita. Dominio quasi totale della formazione biancorossa che ha ottenuto ben quattro successi su 5. Il primo è quello più ampio con il successo in casa con il risultato di 6-1. A partecipare al Festival del gol Ferrari con una doppietta, Jimenez, Dalmonte, Rolfini e Scarsella.

Seconda partita e secondo risultato di dominio per il Vicenza che si è imposta in trasferta con il risultato di 1-4. Decisiva la tripletta realizzata dal giovane calciatore attualmente a Catanzaro Stoppa. Pro Sesto che riesce a rifarsi negli ottavi di finale dei play off imponendosi con il risultato di 2-1, salvo poi perdere la sfida di ritorno venendo eliminata grazie alle reti di Stoppa e Dalmonte. L’ultima gara giocata tra le due formazioni risulta essere quella dell’andata, con il successo del Vicenza per 2-0. (Marco Genduso)

PRO SESTO VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pro Sesto Vicenza sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pro Sesto Vicenza e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pro Sesto Vicenza, in diretta sabato 30 marzo 2024 alle ore 20.45 presso lo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni, sarà una sfida valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie C. Berici a difesa del podio dopo due pareggi consecutivi, ultimo pari interno contro il Legnago Salus che ha fatto capire abbastanza come per il Vicenza l’obiettivo massimo possa essere, salvo stravolgimenti dell’ultim’ora, il terzo posto nel girone A per poi giocarsi tutto in chiave play off.

Dall’altra parte la Pro Sesto è reduce a sua volta da un pareggio sul campo dell’Albinoleffe, sestesi ancora penultimi ma con 9 punti di vantaggio sull’Alessandria: pericolo della retrocessione diretta che sembra scongiurato vista la situazione dei mandrogni, tuttavia i 7 punti di distanza dal Fiorenzuola terzultimo esortano i sestesi a chiudere nel miglior modo possibile il campionato, per garantirsi almeno la possibilità di disputare i play out.

PROBABILI FORMAZIONI PRO SESTO VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Pro Sesto Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni. Per la Pro Sesto, Davide Angellotti schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Del Frate; Toninelli, Marianucci, Giorgeschi; Poggesi, Gattoni, Palazzi, Sala, Maurizii; Florio, Basili. Risponderà il Vicenza allenato da Stefano Vecchi con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Confente; Cuomo, Golemic, Laezza; Talarico, Cavion, Ronaldo, Tronchin, Costa; Ferrari, Pellegrini.

PRO SESTO VICENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pro Sesto Vicenza ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Pro Sesto con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.











