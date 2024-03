DIRETTA/ Vicenza Legnago Salus video streaming tv: derby con pochissima storia (Serie C, 23 marzo 2024)

DIRETTA VICENZA LEGNAGO SALUS: I TESTA A TESTA

Ci sono stati due testa a testa della diretta Vicenza Legnago Salus. Uno però non è da considerarsi ufficiale dato che si trattava di un’amichevole. Parliamo del pirotecnico 4-3 andato in scena al Menti a porte chiuse durante il 2020. Tre anni dopo le squadre si sono affrontate in campionato con il rigore di Rocco che ha vendicato quella sconfitta in amichevole.

Al momento non ci sono altri precedenti tra queste due squadre quindi andremo velocemente a vedere lo stato di forma delle due squadre. Il Vicenza ha vinto 3 delle ultime 5 contro Triestina, Arzignano e Pro Patria, tutte senza prendere gol. Le restanti 2 gare sono state entrambe pareggiate per 1-1 con Padova e Fiorenzuola. Anche il Legnago nelle ultime 5 hanno collezionato 3 successi (Pergolettese, Pro Vercelli e Lumezzane) e 2 pari con Atalanta U23 e Triestina. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

VICENZA LEGNAGO SALUS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Vicenza Legnago Salus sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Vicenza Legnago Salus e in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Vicenza Legnago Salus, in diretta sabato 23 marzo 2024 alle ore 17.30 presso lo stadio Romeo Menti di Vicenza, sarà una sfida valida per la trentatreesima giornata del campionato di Serie C. I berici vengono dal mezzo passo falso nel recupero contro il Fiorenzuola, pari in casa contro i piacentini con un gol subito nel finale di una partita che sembrava ormai messa in ghiaccio, col Vicenza che resta terzo nel girone A a +4 dalla Triestina quarta e a +6 dal Legnago sesto.

E sarà proprio il Legnago Salus l’avversario di turno dei biancorossi: la compagine veronese è reduce da tre vittorie consecutive, l’ultima ottenuta in casa contro il Lumezzane, affermandosi ormai come squadra rivelazione del girone A. In caso di successo in casa del Vicenza sarebbe molto probabile poter vedere il Legnago lottare per un piazzamento sul podio della classifica nelle ultime giornate della regular season, il che sarebbe il miglior conseguimento nella storia del club.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA LEGNAGO SALUS

Le probabili formazioni della diretta Vicenza Legnago Salus, match che andrà in scena allo stadio Romeo Menti di Vicenza. Per il Vicenza, Stefano Vecchi schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Confente; Cuomo, Golemic, Sandon; Talarico, Ronaldo, Tronchin, Costa; Della Morte; Ferrari, Pellegrini. Risponderà il Legnago Salus allenato da Massimo Donati con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Fortin; Sbampato, Motoc, Pelagatti; Zanetti, Diaby, Baradji, Boci; Van Ransbeeck; Svidercoschi, Giani.

VICENZA LEGNAGO SALUS LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Vicenza Legnago Salus, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del Vicenza con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.35, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 2.75, mentre l’eventuale successo del Legnago Salus, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.30.











