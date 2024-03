DIRETTA/ Albinoleffe Pro Sesto video streaming tv: ecco la storia del derby! (Serie C, 23 marzo 2024)

ALBINOLEFFE PRO SESTO: TESTA A TESTA

Sta per cominciare la diretta Albinoleffe Pro Sesto. Per entrare in clima partita, andiamo a vedere i testa a testa tra queste due squadre. Questa sarà la decima sfida, fin qui 5 pareggi e 2 vittorie a testa. L’ultimo precedente ha visto vincere 2-0 la Pro Sesto mentre quello di inizio anno è stato vinto dall’Albinoleffe per 3-1.

In precedenza, sono stati registrati quattro pareggi di fila con tre risultati differenti: 2-2 e 0-0 nel 2021 più 1-1 e 2-2 nel 2022. Il primo storico testa a testa è datato 1998, vittoria per 3-0 dell’Albinoleffe, seguito da un altro pari per 1-1 e dall’unico successo esterno ovvero l’1-0 della Pro Sesto. (Aggiornamento di Christian Attanasio)

ALBINOLEFFE PRO SESTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Albinoleffe pro Sesto sarà visibile per tutti gli abbonati alla tv satellitare Sky, servirà però l’abbonamento al pacchetto Calcio per seguire il match, in alternativa con le medesime modalità sarà possibile seguire il match sulla piattaforma di streaming online NowTv.

LA PRESENTAZIONE

Immergiamoci sul campo da gioco per la diretta di Albinoleffe Pro Sesto, gara valevole per la 33esima giornata di Serie C, che avrà inizio oggi 23 marzo 2024 alle ore 14,00. I padroni di casa arrivano alla partita dopo tre pareggi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto contro il Padova con un risultato di 0-0. Questi risultati hanno fatto scendere il Albinoleffe all’11º posto in classifica. Dall’altra parte, il Pro Sesto ha subito una sconfitta per 1-0 contro la Triestina nell’ultima giornata, trovandosi ora in zona retrocessione al 19º posto.

ALBINOLEFFE PRO SESTO: PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta di Albinoleffe e Pro Sesto, i padroni di casa dovrebbero affidarsi a Doumbia nel centrocampo per dare solidità alla fase di recupero palla e cercare di avviare azioni offensive rapide in contropiede.

Per gli ospiti, invece, Toninelli potrebbe ricoprire il ruolo di braccio difensivo, fornendo un supporto prezioso alla squadra dalla zona centrale del campo e contribuendo a mantenere un equilibrio numerico nella zona mediana.

ALBINOLEFFE PRO SESTO, LE QUOTE

Per gli appassionati delle scommesse sportive, proviamo ora a dare un occhata alle quote della diretta di Albinoleffe Pro Sesto grazie al sito della Snai: il segno 1 è fissato a 2,5 mentre il segno opposto a 2,7. Per quanto concerne il pareggio invece, si tratta di una quota abbastanza importante fissata a 3.

