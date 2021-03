Diretta/ Pro Vercelli Alessandria, streaming video Rai. SuperClassico! (Serie C)

DIRETTA PRO VERELLI ALESSANDRIA: SUPERCLASSICO!

Pro Vercelli Alessandria, lunedì 22 marzo 2021 alle ore 21.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata di ritorno del campionato di Serie C. Va in scena il SuperClassico piemontese, tra i padroni di casa che sono tornati ad un passo dalla vetta, seppur finora con una partita disputata in più rispetto alla capolista Como, ed i grigi che inseguono al quarto posto, a -2 dal Renate terzo. E la classifica della Pro Vercelli sarebbe potuta essere addirittura migliore se nel turno infrasettimanale i bianchi fossero riusciti a piegare le resistenze della Pro Sesto, che ha fermato sul pari a reti bianche la squadra allenata da Francesco Modesto.

Dall’altra parte l’Alessandria ha riscattato la sconfitta di Piacenza battendo proprio il Renate, nello scontro diretto chiamato a stabilire se la squadra allenata da Longo possa aspirare da qui alla fine della stagione a qualcosa di più del quarto posto. Dopo aver pareggiato lo scontro diretto contro il Como la Pro Vercelli ha dunque perso un’altra occasione nel turno infrasettimanale, ma l’impressione è che la lotta per la promozione in Serie B, alla luce delle difficoltà del Como, sia più che mai aperta.

DIRETTA PRO VERCELLI ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Alessandria sarà garantita a tutti in chiaro su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, in quanto si tratta del posticipo di Serie C del lunedì sera. Questo significa che la diretta streaming video raddoppia: al consueto appuntamento su Eleven Sports che trasmette tutte le partite di Serie C su abbonamento, sarà infatti disponibile per tutti il servizio offerto da Rai Play tramite sito e app. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI ALESSANDRIA

Le probabili formazioni della sfida tra Pro Vercelli e Alessandria presso lo stadio Silvio Piola. I padroni di casa allenati da Francesco Modesto scenderanno in campo con un 3-4-3 e questo undici titolare: Saro; Hristov, Masi, Auriletto; Clemente, Awua, Emmanuello, Mezzoni; Della Morte, Costantino, Rolando. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Moreno Longo con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Sini; Parodi, Casarini, Gazzi, Di Quinzio, Celia; Eusepi, Arrighini.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico su Pro Vercelli Alessandria ci danno le seguenti informazioni: il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2.15 volte quanto puntato, l’eventualità del pareggio è regolata dal segno X e vale 3.10 volte l’importo investito mentre per il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 3.40 volte la vostra giocata con questo bookmaker.



