IN PALIO PUNTI SALVEZZA

L’undicesima giornata del Girone A di Serie C manderà in campo anche la diretta Pro Vercelli Arzignano con calcio d’inizio fissato alle 20,30 di venerdì 25 ottobre. Ad affrontarsi saranno due squadre in grande difficoltà ma con la voglia di portare a casa i tre punti per accorciare la classifica.

La Pro Vercelli di Paolo Cannavaro è in grande difficoltà ed è reduce da una sconfitta per 1 a 0 in casa del Trento. Malissimo l’inizio dell’Arzignano che ha battuto solo l’Union Clodiense collezionando ben otto sconfitte in dieci partite.

DIRETTA PRO VERCELLI ARZIGNANO, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Pro Vercelli Arzignano verrà trasmessa sui canali di Sky o sulle piattaforme streaming di Sky GO e NOWTV. Potrete anche seguire con noi la diretta testuale della partita che vi racconterà le azioni migliori e le emozioni del match.

PRO VERCELLI ARZIGNANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Analizziamo anche le probabili formazioni della partita andando vedere le possibili scelte degli allenatori. Cannavaro punterà ancora sulla difesa a tre con De Marino, Clemente e Sbraga a completare il trio difensivo davanti a Rizzo. Rutigliano e Bunino agiranno sulla trequarti alle spalle dell’unica punta che sarà Comi.

Modulo a tre anche per l’Arzignano di Bruno che si affiderà ancora a Benedetti e Nepi come coppia d’attacco. Barba e Cariolato saranno i due esterni con Bordo in mediana ed un centrocampo completato da Rossoni e Lakti.

PRO VERCELLI ARZIGNANO, LE QUOTE

Tra le sfide in programma in questo 25 ottobre 2024 c’è anche quella tra Pro Vercelli e Arzignano, che vedrà il via alle 20.30. Prima di andare a scoprire cosa accadrà in campo diamo un’occhiata alle quote, per i giocatori che vorranno puntare qualche euro (mi raccomando, senza esagerare) quella schedina della Serie C. Le quote di Marathon Net ci dicono che la vittoria dei padroni di casa è data a 2.21, quella degli ospiti a 3.02 mentre il pareggio a 3.06. Quale sarà il risultato che ci darà invece il campo? Siamo pronti a scoprirlo!

