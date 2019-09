Diretta Pro Vercelli Gozzano/ Streaming video DAZN: derby al Silvio Piola (Serie C)

Pro Vercelli Gozzano, diretta dal signor Alessandro Di Graci, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C 2019-2020 nel girone A. Continua l’avvio di stagione tra alti e bassi dei bianchi di Vercelli, che hanno sistematicamente vinto in casa, contro Pianese e Albinoleffe, e perso in trasferta contro Lecco e Monza, nell’ultima giornata di campionato. E’ invece ancora a caccia della sua prima vittoria stagionale il Gozzano che non è andato domenica scorsa oltre il pari casalingo contro la Giana Erminio. Tre pareggi e una sconfitta finora per i piemontesi che vorranno provare a dare una scossa in questo loro avvio proprio nel derby con la Pro.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pro Vercelli Gozzano, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00, non si potrà seguire in diretta tv esclusiva su nessuna piattaforma, in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. L’esclusiva sarà riservata a tutti gli abbonati Elevensports che potranno vedere la diretta streaming video via internet del match, collegandosi tramite smartphone, tablet o smart tv all’app DAZN, oppure tramite pc al sito elevensports.it.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI GOZZANO

Le probabili formazioni che dovrebbero essere schierate in Pro Vercelli Gozzano, sabato 21 settembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di Serie C nel girone A. 4-3-3 per la Pro Vercelli allenata da Alberto Gilardino in campo con: Moschin; Franchino, Masi, Auriletto, Quagliata; Graziano, Schiavon, Mal; Dentello Azzi, Cecconi, Varas. Risponderà il Gozzano allenato da David Sassarini con un 4-2-3-1: Crespi, Tumminelli, Ugge, Tordini, Guitto, Emiliano, Concas, Pozzebon, Rolle, Palazzolo, Tomaselli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Tra i bookmaker, Snai segnala la Pro Vercelli come favorita per la conquista dei tre punti contro il Gozzano. Vittoria casalinga offerta a una quota di 1.70, pareggio quotato 3.30 mentre l’eventuale vittoria esterna viene proposta a una quota di 5.00. I gol complessivamente realizzati nel corso del match propongono una quota di 2.25 per l’over 2.5 e di 1.60 per l’under 2.5.



