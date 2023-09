DIRETTA/ Pro Vercelli Lumezzane (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (oggi 4 settembre 2023)

DIRETTA PRO VERCELLI LUMEZZANE (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

La diretta Pro Vercelli Lumezzane segna il ritorno di una sfida che mancava al campionato di Serie C Girone A dal 2014. Il testa a testa tra le due squadre nell’ultimo incrocio fu caratterizzato da una doppia vittoria senza subire reti da parte della squadra piemontese: 2-1 all’andata e 1-0 al ritorno. Nel mezzo le due formazioni si confrontarono anche nel torneo di Coppa Italia 2013-2014; anche in questa occasione fu la Pro Vercelli a trionfare con un sonoro 3-0.

I primi due incontri tra le due squadre tra il 2006 e il 2007 culminarono invece con due pareggi. Nel computo totale, al netto di 9 incroci, solo una volta la Lumezzane è riuscita a trovare la vittoria. A distanza di quasi 10 anni, è però difficile desumere che l’andamento della diretta Pro Vercelli Lumezzane segua le tendenze storiche dei confronti tra le due squadre. (Agg. Valerio Beck)

DIRETTA PRO VERCELLI LUMEZZANE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Pro Vercelli Lumezzane sarà trasmessa su NOW, servizio di Sky, come tutta la Serie C 2023/2024. Dopo che Sports Eleven ha chiuso i battenti dopo anni di onorato servizio per la Serie C, ecco che NOW diventa la nuova fissa dimora del campionato e sarà necessario tramite l’app su qualsiasi dispositivo per visionare le partite attraverso abbonamento.

Per assistere alla diretta Pro Vercelli Lumezzane in Tv sarà possibile farlo sempre tramite l’applicazione di NOW con abbonamento attivo tramite Sky. L’emittente televisiva trasmetterà sui propri canali solo alcune delle partite dei tre gironi che verranno decise man mano.

PRO VERCELLI LUMEZZANE, I PIEMONTESI INIZIANO IN CASA

La diretta Pro Vercelli Lumezzane, in programma lunedì 4 settembre alle ore 20:45, sancirà l’esordio stagionale delle rispettive squadre in Serie C Girone A. I padroni di casa hanno terminato la passata annata al quindicesimo posto, al pari del Trento a 46 punti, evitandosi di fatto i playout per una sola posizione. Infatti distava solamente un punto tra il quindicesimo e il sedicesimo posto, occupato dal Mantova nonché prima casella relativa alle squadre che avrebbero poi partecipato ai playout.

Il Lumezzane invece, che ha come presidente l’ex centravanti Andrea Caracciolo, è approdato quest’anno in Lega Pro dopo la vittoria complessiva col Varese ed è pronto al ritorno nella terza divisione del calcio italiano. Una poderosa scalata che ha visto il Lumezzane passare dall’Eccellenza alla Serie C in soli due anni mostrando sul campo un calcio solido, divertente e propositivo che è valso appunto l’inserimento nel Girone A. I rossoblu avevano partecipato 9 volte alla Serie C1, ma mai da quando c’è stato il cambio di format.

DIRETTA PRO VERCELLI LUMEZZANE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Difficile prevedere le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Lumezzane essendo la prima partita stagionale, ma possiamo arrivarci tramite gli undici titolari scesi in campo nelle amichevoli. I piemontesi dovrebbe optare per il 4-3-3 con Rizzo in porta, difesa a quattro formata da Iezzi, Seck, Parodi e Rodio. La zona nevralgica del campo è formata da Louati, Emmanuello e Niang. In attacco spazio a Mustacchio, Nepi e Spavone.

Risponde il Lumezzane con il medesimo modulo. A difendere la porta davanti a pro verce, l’estremo difensore, ci saranno Tortelli, Dalmazzi, Pisano e Regazzetti. A centrocampo le mezzali dovrebbero essere Poledri e Cali con Pesce in regia. Davanti invece Malotti, Capelli, Spini.

DIRETTA PRO VERCELLI LUMEZZANE, QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Pro Vercelli Lumezzane vedono favoriti i padroni di casa. Secondo sisal, la vittoria dei piemontesi è data a 2.15 mentre quella ospite a 3.25, poco più di volte la posta in palio invece il segno X (3.10).

Improbabile, almeno dalle quote, assistere ad un match ricco di gol visto che l’Over 2.5 vale a dire almeno tre gol segnati è quotato a 2.20 contro l’1.57 dell’Under ovvero l’esito opposto. Entrambe le squadre a segno è dato a 1.90 contro l’1.70 del No Gol, quote più equilibrate rispetto al discorso Over/Under.











