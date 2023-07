DIRETTA MILAN LUMEZZANE/ Video streaming tv: spunta un test lo scorso dicembre (amichevole 20 luglio 2023)

DIRETTA MILAN LUMEZZANE: IL PRECEDENTE

C’è un precedente molto recente per la diretta di Milan Lumezzane: le due squadre infatti avevano organizzato un’amichevole anche lo scorso 8 dicembre. Era il periodo dei Mondiali: le varie squadre, dopo qualche giorno di pausa, si erano radunate organizzando qualche test. Naturalmente il Milan di Stefano Pioli era dimezzato, perché alcuni dei suoi calciatori erano in Qatar; la partita amichevole, giocata anche in quella occasione a Milanello, era terminata 3-2 in favore dei rossoneri che avevano sofferto davvero tanto contro un Lumezzane che stava preparando la sua rincorsa (alla fine vincente) per la promozione in Serie C.

Nel primo tempo il gol di Spini aveva portato in vantaggio i bresciani, che avrebbero anche potuto dilagare; Yacine Adli aveva pareggiato, ma Mauri aveva rimesso davanti un Lumezzane che a quel punto aveva anche sperato nel colpo grosso per quanto fosse solo un’amichevole. Tutto inutile perché Alesi ed Eletu, due giovani della Primavera, avevano consegnato al Milan una vittoria evitando una figuraccia che però, considerato l’intero contesto di quel match, sarebbe anche stata più che giustificata. Vedremo cosa succederà oggi a Milanello… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILAN LUMEZZANE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Lumezzane dovrebbe essere trasmessa dal canale tematico dedicato alla società rossonera: Milan Tv si occupa a 360 gradi del Diavolo e dunque fornirà questa prima amichevole estiva della squadra. Il canale è presente su DAZN: per accedere alle immagini, che saranno in diretta streaming video, occorrerà dunque aver sottoscritto un abbonamento e, dopo la registrazione, sarà possibile attivare il proprio account su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

MILAN LUMEZZANE: LA PRIMA USCITA ROSSONERA!

Milan Lumezzane è in diretta da Milanello, e si gioca alle ore 17:00 di giovedì 20 giugno: finalmente anche la squadra rossonera toglie i veli e si presenta al via della nuova stagione. Stefano Pioli, confermato come allenatore, ha condotto il Milan a una semifinale di Champions League – inaspettata – e alla qualificazione alla principale competizione europea: ha fatto bene, anche se la sensazione è che i rossoneri abbiano perso decisamente parecchio in un campionato nel quale difendevano lo scudetto, che invece è andato al Napoli e con un Milan che non ha saputo tenere il passo.

Adesso vedremo, anche perché questo 2023-2024 si è aperto come noto all’insegna dell’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara; la società ha già consegnato al tecnico qualche giocatore interessante, ma i punti di domanda restano aperti. Nella diretta di Milan Lumezzane i rossoneri sfidano una squadra che ha dominato la Serie D tornando tra i professionisti; vedremo come andranno le cose, ma innanzitutto possiamo fare un rapido focus sulle scelte che Pioli opererà all’inizio di questa partita amichevole leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN LUMEZZANE

La diretta Milan Lumezzane sarà affrontata ovviamente con il 4-2-3-1, in attesa magari di studiare qualcosa di nuovo. In porta avremo la staffetta possibile tra Sportiello e Vasquez, con Jungdal pronto a giocare qualche minuto; i terzini andranno adattati perché al momento sono in pochi, dunque qualcuno dalla Primavera oppure Calabria spostato a sinistra con Florenzi che agirà sulla corsia mancina, i nazionali torneranno solo per la tournée negli Stati Uniti.

Avremo poi un centrocampo nel quale Loftus-Cheek dovrebbe essere subito titolare; farà eventualmente coppia con uno tra Krunic e Pobega, l’altro dei due potrebbe invece avanzare il suo raggio d’azione. Punto di domanda su Pulisic che, qualora schierato, andrebbe a giocare a sinistra sulla trequarti; l’alternativa chiaramente è Rebic, a destra invece Junior Messias che presto potrebbe finire al Torino o magari anche il nuovo arrivato Luka Romero. Davanti, la prima punta sarà quasi inevitabilmente Origi.











