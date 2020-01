Diretta Pro Vercelli Monza/ Streaming video tv: la capolista al Piola (Serie C)

Pro Vercelli Monza, diretta dall’arbitro Alberto Santoro della sezione Aia di Messina, match previsto domenica 26 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C nel girone A. Pro Vercelli Monza è una sfida di gran blasone, ma l’ultimo 0-0 in casa della Pianese ha prolungato il digiuno della Pro Vercelli da una vittoria che manca ormai dallo scorso 17 novembre, anche se il pari in casa dei piemontesi ha permesso alla squadra di Gilardino di mantenersi a +4 dalla zona play out, col quintultimo posto occupato proprio dalla Pianese, evitando di perdere un pericoloso scontro diretto. Continua a volare invece il Monza che, battendo 2-0 la Pro Patria in casa con i gol di Fossati e Dany Mota, ha approfittato della sconfitta del Pontedera secondo e si è portato a +13 dalla più immediata inseguitrice, ormai ipotecando un ritorno in Serie B atteso vent’anni dai tifosi brianzoli. All’andata allo stadio Brianteo il Monza ha battuto di misura la Pro Vercelli con un gol di Anastasio, con i piemontesi che hanno battuto una sola volta negli ultimi anni i brianzoli, ma in trasferta, il 18 settembre 2011.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Pro Vercelli Monza non sarà trasmessa sui canali in chiaro o pay sul digitale terrestre o disponibili sul satellite. L’esclusiva del match è prevista in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports, broadcaster ufficiale per tutti i match dei tre gironi del campionato di Serie C. Ci si potrà collegare tramite pc sul sito elevensports.it oppure tramite l’applicazione Elevensports con una smart tv, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI MONZA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni chiamate ad affrontarsi in Pro Vercelli Monza, match previsto domenica 26 gennaio 2020 alle ore 15.00 presso lo stadio Silvio Piola di Vercelli, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie C. La Pro Vercelli guidata in panchina da Alberto Gilardino schiererà un 4-3-3 così disposto in campo: Saro; Franchino, Masi, Carosso, Iezzi; Graziano, Schiavon, Bani; Varas, Comi, Della Morte. Il Monza allenato da Christian Brocchi sceglierà invece un 4-3-1-2 come modulo di partenza così schierato dal primo minuto: Lamanna; Lepore, Paletta, Bellusci, Anastasio; Armellino, Rigoni, Morosini; Chiricò; Gliozzi, Finotto.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Ecco le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai per il match Pro Vercelli Monza del campionato di Serie C. La vittoria interna viene proposta a 5.50, mentre il pareggio viene offerto a una quota di 3.90 e la quota per l’eventuale successo in trasferta viene invece fissata a 1.55. Per quanto concerne invece il numero di gol che sarà complessivamente realizzato dalle due formazioni nel corso di tutta la partita, la quota per l’over 2.5 viene proposta a 2.05, mentre la quota per l’under 2.5 viene offerta a 1.65.



