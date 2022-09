DIRETTA/ Pro Vercelli Renate video streaming tv: è la nona sfida nella storia

DIRETTA PRO VERCELLI RENATE: I TESTA A TESTA

Diretta Pro Vercelli Renate che sarà decisamente uno dei big match del martedì sera targato Serie C girone A. Le due squadre si sono affrontate ben 8 volte nel corso della loro storia personale. La prima volta nel 2010-2011; una pausa fino al 2019 e Pro Vercelli e Renate hanno ripreso la loro sfida personale. La prima gara, nella stagione 2010-2011, vide trionfare la Pro Vercelli 2-1 nella gara di andata e pareggio al ritorno. Terzo incontro che, come già detto, avvenne nel 2019. Ad avere la meglio fu ancora lo spettacolo e la gioia del tifoso comune della Serie C. Due pareggi 1-1 e 2-2 nel terzo e quarto scontro.

Per ottenere una nuova vittoria, occorre aspettare il 2020 con il Renate che vinse in casa contro i suoi avversari della Pro Vercelli per 2-1. Pro Vercelli che si vendicò con un sonoro 3-0 con la doppietta di un super Rocco Costantino. Ultimi due scontri che invece aumentarono il distacco del pari con i risultati di 2-2 e 1-1 nelle sfide personali tra Pro Vercelli Renate. Lo score, al momento, in attesa della diretta Pro Vercelli Renate, recita: 5 pareggi su 8 scontri. Le restanti tre partite sono state vinte 2 volte dalla Pro Vercelli ed 1 volte dal Renate. (Aggiunto da Marco Genduso).

PRO VERCELLI RENATE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta di Pro Vercelli Renate, valida per la seconda giornata del campionato di Serie C, non verrà trasmessa in televisione. Gli appassionati di calcio che fanno il tifo per una delle due squadre, dunque, potranno usufruire della visione di Pro Vercelli Renate esclusivamente in streaming video nel caso in cui abbiano sottoscritto un abbonamento con Eleven Sports, la piattaforma che ha acquisito i diritti dell’intero campionato e della sua fase extra-time. La sfida sarà disponibile tramite il sito ufficiale dell’emittente oppure attraverso le applicazioni per smartphone, tablet o smart tv.

PRO VERCELLI RENATE: PIEMONTESI FAVORITI!

Pro Vercelli Renate, in diretta martedì 13 settembre 2022 alle ore 21.00 presso lo Stadio Silvio Piola di Vercelli, sarà una sfida valida per la terza giornata del girone A di Serie C. Un match che vede di fronte due squadre ambiziose, alla ricerca di punti importanti per un campionato di vertice. Senza dimenticare lo scontro tra bomber: da una parte Comi, dall’altra Maistrello.

La Pro Vercelli e il Renate hanno raccolto 3 punti nelle prime due giornate, frutto di una vittoria e una sconfitta. I piemontesi hanno esordito con la vittoria per 1-0 sul Padova, ma nell’ultimo turno sono stati schiantati per 4-1 dal Trento. I nerazzurri, invece, all’esordio sono stati sconfitti 3-1 dal sorprendente Novara, mentre nella scorsa giornata hanno superato per 1-0 il SG City Nova.

PROBABILI FORMAZIONI PRO VERCELLI RENATE

Qualche nodo da sciogliere per le probabili formazioni della diretta Pro Vercelli Renate. I due allenatori sono alle prese con gli ultimi ballottaggi del caso, ma iniziamo la nostra analisi sul probabile undici dei piemontesi, schierati con il 4-2-3-1: Rizzo, Renault, Masi, Cristini, Iezzi, Saco, Corradini, Mustacchio, Della Morte, Iotti, Comi. Passiamo adesso agli ospiti, che puntano sul 4-3-3: Drago, Anghileri, Angeli, Silva, Colombini, Marano, Esposito, Squizzato, Malotti, Maistrello, Sgarbi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

La diretta Pro Vercelli Renate si prospetta avvincente e molto equilibrata. I bookmakers vedono leggermente favorita la compagine piemontese, andiamo a scoprire le quote per le scommesse fornite dagli esperti di Eurobet: la vittoria della Pro Vercelli è data a 2,40, il pareggio è dato a 3,05, mentre il successo del Renate paga 3,00 volte la posta. Non sarà la festa del gol secondo gli analisti: l’Under 2,5 è dato 1,57, mentre l’Over 2,5 è dato 2,25. Infine, le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,89 e 1,80.

