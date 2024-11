DIRETTA PSG ATLETICO MADRID (RISULTATO 1-1): DE PAUL PERICOLO SUI CALCI PIAZZATI

Alla mezz’ora ancora Zaire-Emery cerca il gol con un colpo di testa, senza trovare la doppietta personale. L’Atletico Madrid prova a farsi vedere con un calcio di punizione di De Paul, baricentro più alto per i Colchoneros in chiusura di primo tempo ma dopo il botta e risposta iniziale le due squadre hanno rallentato i ritmi e vanno all’intervallo sull’1-1 al Parco dei Principi. (agg. di Fabio Belli)

Video Atletico Madrid Lille (1-3)/ Gol e highlights: doppietta David, colpo esterno dei francesi

COME VEDERE LA DIRETTA PSG ATLETICO MADRID IN STREAMING VIDEO TV

Sarà duplice l’opzione per la diretta Psg Atletico Madrid, perché questa partita di Champions League verrà trasmessa in chiaro su Tv8 e dunque rappresenterà un appuntamento per tutti, ma ovviamente ci sarà anche l’opzione, per gli abbonati all’emittente, della televisione satellitare e nello specifico su Sky Sport Calcio (numero 202 del decoder), con possibilità di diretta Psg Atletico Madrid streaming video senza costi aggiuntivi tramite l’applicazione Sky Go, ricordando che il match viene fornito anche su Now Tv per la quale sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento.

Diretta/ Atletico Madrid Lille (risultato finale 1-3): David doppietta, Simeone ko (23 ottobre 2024)

MARQUINHOS PERICOLOSO DI TESTA

La reazione dell’Atletico Madrid allo svantaggio è immediata e si concretizza al 18′: gran sinistro di Molina e la parità al Parco dei Principi viene ristabilita. Al 25′ torna a farsi pericoloso il Paris Saint Germain con un colpo di testa di Marquinhos, sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i padroni di casa, che sorvola la traversa, alla mezz’ora bella invenzione di Hakimi per l’inserimento di Marco Asensio che di testa però non trova lo specchio della porta. (agg. di Fabio Belli)

GRAN PARTENZA DEI FRANCESI

Parte a ritmi alti il Paris Saint Germain, subito conclusione pericolosa di Hakimi, poi al 5′ proprio Hakimi innesca Dembelé che calcia di poco alto. Hakimi mette in difficoltà la difesa dell’Atletico Madrid con le sue discese, dall’altra parte è Giuliano Simeone che prova a far salire i Colchoneros verso la metà campo dei francesi. Al 14′ però sono i padroni di casa a sbloccare il risultato: Dembelé serve Zaire-Emery che con un gran destro firma l’1-0. (agg. di Fabio Belli)

Video Psg Psv (1-1)/Gol e highlights: stop pesante per i francesi (Champions League, 22 Ottobre 2024)

SI COMINCIA!

Cosa ci dicono le statistiche della diretta di Psg Atletico Madrid? Parliamo di due squadre be diverse che cercano di vincere le partite con filosofie molto contrastanti in senso lato. I parigini sono una squadra che cerca di arrivare in porta con il tiki taka, come mostrano tra l’altro i numeri sui passaggi tentati che sono circa 600. Mentre lo stesso dato per gli spagnoli si aggira sui 400. Le percentuali di riuscita di questi ultimi sono dell’88% per la squadra di Luis Enrique mentre per quella di Simeone parliamo del 92%.

Il momento in cui il Psg segna di più è alla fine del primo tempo, momento in cui l’Atletico invece ne subisce di più, quindi questa fascia oraria sarà fondamentale per capire come si evolveranno le cose. Attenzione a Simons, il giocatore olandese quando è in campo fa registrare circa 0,15 di xA. Passiamo adesso alla diretta di Ps Atletico Madrid, commenteremo insieme questo match con ‘obiettivo di cogliere tutti i lati e le sfaccettature di questa partita. (agg. Gianmarco Mannara)

PSG ATLETICO MADRID: CICLO FINITO?

Eccoci finalmente al calcio d’inizio nella diretta Psg Atletico Madrid: due big in crisi, ma è anche giusto dire che forse, iniziando questa Champions League, nessuna delle due partiva troppo in alto nella griglia. Il Psg, con la cessione di Kylian Mbappé, ha dato l’addio all’ultima grande stella di un periodo forse irripetibile: tuttavia lui, Neymar, Leo Messi, Sergio Ramos, Marco Verratti, Thiago Silva e tutti gli altri hanno portato in dote ben poco a livello di risultati internazionali, c’è giusto una finale di Champions League persa nella bolla di Lisbona e poi tante, troppe delusioni al di là dei tanti allenatori che si sono succeduti in panchina.

Per l’Atletico Madrid il discorso è forse diverso: il ciclo di Diego Simeone dura ormai da oltre dieci anni e ha vissuto il suo periodo d’oro all’inizio, con le due finali in tre anni sempre perse contro il Real Madrid ma anche due campionati, impresa mai facile nella stessa lega dei blancos e del Barcellona. Adesso il Cholo sta provando a portare avanti il progetto ben sapendo che il meglio potrebbe essere passato, questa squadra rimane comunque molto tignosa e ostica da affrontare. Adesso la parola passa al campo perché finalmente è il momento di scoprire come andranno le cose, tra poco la diretta Psg Atletico Madrid prenderà davvero il via. (agg. di Claudio Franceschini)

PSG ATLETICO MADRID: BIG IN DIFFICOLTÀ!

La diretta Psg Atletico Madrid che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 6 novembre rappresenta un big match nella quarta giornata di Champions League 2024-2025: tuttavia bisogna prestare attenzione allo scenario attuale, perché entrambe le squadre sono in crisi e in questo momento devono provare a vincere per evitare addirittura di rimanere fuori dai playoff. Leggermente meglio il Psg che ha fatto 4 punti, ma i parigini sono già caduti sul campo dell’Arsenal e nell’ultima giornata non sono andati oltre un pareggio casalingo contro il Psv, se aggiungiamo che all’esordio il Girona è stato battuto con un autogol del portiere al 90’ il quadro è desolante.

Lo è ancora di più per l’Atletico Madrid, reduce addirittura dal ko interno contro il Lille: i Colchoneros erano già stati travolti dal Benfica e per il momento il successo di misura sul Lipsia rappresenta l’unica gioia in una Champions League che potrebbe addirittura diventare un fallimento. Scopriremo se sarà così ma, giunti a metà girone, bisogna iniziare a carburare; la diretta Psg Atletico Madrid servirà a questo, vedremo come andranno le cose ma intanto valutiamo le possibilità a disposizione dei due allenatori, facendo una breve analisi sulle probabili formazioni al Parco dei Principi.

PROBABILI FORMAZIONI PSG ATLETICO MADRID

Nella diretta Psg Atletico Madrid abbiamo varie opzioni per Luis Enrique, che è senza Gonçalo Ramos e Lucas Hernandez: in difesa però Skrinar è separato in casa e dunque dovrebbe giocare Pacho, insieme a lui Marquinhos davanti a Gigio Donnarumma con Hakimi e Nuno Mendes favoriti per gli esterni bassi. In mediana comanda sempre Vitinha; ballottaggio tra Joao Neves e Zaire-Emery per fare la mezzala, posto che Fabian Ruiz dovrebbe giocare. Nel tridente, Kolo Muani dovrebbe tornare titolare come prima punta; fuori Asensio dunque, perché Ousmane Dembélé e Barcola agiranno sulle fasce anche se Lee Kang-In potrebbe avere un’occasione.

Diego Simeone deve risolvere il testa a testa tra Julian Alvarez e Sorloth: difficile dire chi possa affiancare Griezmann, sulle corsie il figlio Giuliano, pur reduce dal primo gol nella Liga, dovrebbe tornare in panchina a vantaggio di Angel Correa, a sinistra invece è ballottaggio tra Lino e Rodrigo Riquelme così come al centro De Paul contende una maglia a Barrios, con Koke che va verso il posto da titolare. Anche in difesa c’è qualche nodo da sciogliere: Lenglet o Witsel al centro, Mandava o Galan a sinistra, sicuri invece gli slot per Nauhel Molina da terzino destro e ovviamente Oblak in porta.

PSG ATLETICO MADRID: PREVISIONI E QUOTE

Per un pronostico sulla diretta Psg Atletico Madrid abbiamo le quote fornite dall’agenzia Snai, e secondo questo bookmaker la squadra transalpina è favorita da un valore pari a 1,75 volte la posta in palio sul segno 1 – per la sua vittoria – per contro invece il segno 2 che regola l’affermazione dell’Atletico Madrid vi permetterebbe di intascare una somma corrispondente a 4,75 volte quello che avrete investito e il pareggio, per il quale puntare sul segno X, ha un valore che ammonta a 3,70 volte la cifra messa sul tavolo.