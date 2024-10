Una sfida interessante come vedremo nei gol e negli highlights video del match quella tra Psg e Psv Eindhoven, incontro valido per la terza giornata di Champions League. I francesi non potevano fallire e sono partiti subito forti con la squadra di Luis Enrique che ha avuto tantissime occasioni nella prima parte del match e si è dimostrata piuttosto sprecona.

Nei primi minuti è Ousmane Dembele a essere una spina nel fianco della difesa e in contemporanea un vero incubo per i propri tifosi; Dembele si divora ben 3 occasioni solo davanti alla porta, prima colpisce una traversa e poi manda alto due occasioni abbastanza facili. Il compagno di reparto Barcola non è da meno e anch’egli spreca troppo in una prima mezzora di gara dove il Psg poteva stare in avanti con qualche gol di scarto.

Incredibilmente sono però gli olandesi a passare in vantaggio poco dopo il minuto 30. Disattenzione difensiva di tutto il reparto e ne approfitta l’ex obiettivo del Milan Noa Lang che davanti alla porta tira una conclusione imparabile per Gianluigi Donnarumma e si porta cosi in vantaggio. Il Psv conclude abbastanza sorprendentemente il primo tempo in vantaggio e c’è tanto da recriminare in casa Psg.

CHAMPIONS LEAGUE, GOL E VIDEO DI PSG PSV: FINALE CHE REGALA EMOZIONI

Il secondo tempo di Psg contro Psv Eindhoven testimonia come sia stata una sfida piuttosto particolare tra i due club. Ad inizio ripresa il Psv si rende subito pericoloso in contropiede con un Bakayoko piuttosto insistente. Al 10 minuto del secondo tempo arriva il pari del Psg con l’ex terzino Inter Hakimi; il marocchino – tra i migliori dei suoi fino a quel momento – tira una conclusione centrale dalla distanza e il portiere si fa trovare impreparato.

Il Psg non riesce però a chiudere il match ed anzi è il Psv a sfiorare il vantaggio con due micidiali contropiedi, purtroppo inutili ai fini del risultato. La sfida prosegue e Luis Enrique mette diversi giocatori offensivi provando a vincere la partita e nel finale ci va davvero vicino facendo illudere i tifosi del club francese. Al minuto 85 è Kolo Muani a sprecare una grande chance davanti alla porta ma è il recupero che regala grosse emozioni.

Prima l’arbitro concede un calcio di rigore al Psg che fa ben sperare i campioni di Francia ma è il Var ad annullare tutto. Sul successivo corner Marquinhos sfiora la rete e il portiere – con l’aiuto di un difensore – salva sulla linea. Finisce in parità ed ora la strada del Psg verso la Top 8 diventa ancora più complicata visto il difficile inizio di stagione. Buon pari per il Psv che reagisce dopo il recente momento difficile.

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS PSG PSV DI CHAMPIONS LEAGUE