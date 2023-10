DIRETTA PSV SIVIGLIA/ Video streaming tv: due precedenti molto recenti (Champions League, 3 ottobre 2023)

DIRETTA PSV SIVIGLIA: I TESTA A TESTA

Approcciando la diretta di Psv Siviglia possiamo dire che questa partita, in maniera decisamente curiosa, si è giocata due volte quest’anno: dobbiamo tornare a febbraio, quando gli andalusi retrocessi dalla Champions League avevano iniziato contro gli olandesi il loro percorso che li avrebbe portati a vincere, clamorosamente per la settima volta, l’Europa League contando anche la doppietta in Coppa Uefa all’inizio del terzo millennio. Era stato un playoff incredibile: al Sanchez Pizjuan i gol di Youssef En Nesyri, Lucas Ocampos e Nemanja Gudelj sembravano aver chiuso la contesa a favore del Siviglia, davvero dominante come spesso in Europa League.

Video/ Siviglia Lens (1-1) gol e highlights: Fulgini salva i suoi (20 settembre 2023)

Così non era stato: una settimana dopo, al Phillips Stadion, il Psv Eindhoven aveva sbloccato al 77’ con Luuk De Jong e ci aveva sperato, poi però il secondo gol (di Fabio Silva) era arrivato davvero troppo tardi, al 95’ minuto. Gli animi a quel punto si erano scaldati: il finale concitatissimo aveva portato all’ammonizione di Xavi Simons e addirittura al rosso diretto per Mauro Junior, entrambi sanzionati dall’arbitro per proteste. Il Psv dunque andrà a caccia di rivincita, perché questo ricordo ovviamente è ancora molto fresco nella mente dei giocatori… (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Arsenal Psv Eindhoven (risultato finale 4-0): poker di Odegaard! (Champions, 20 settembre 2023)

DIRETTA PSV SIVIGLIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Psv Siviglia sarà garantita sui canali della televisione satellitare, la grande casa della Champions League: il canale di riferimento sarà Sky Sport 257, e va ricordato che in assenza di un televisore questa partita sarà disponibile anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile grazie all’applicazione Sky Go. In aggiunta, questa sfida di Champions League sarà fornita anche dalla piattaforma Mediaset Infinity Plus, che si occupa del torneo Uefa: anche in questo caso sarà una visione in mobilità, previa la sottoscrizione di un abbonamento.

Diretta/ Siviglia Lens (risultato finale 1-1): beffa andalusa! (Champions, 20 settembre 2023)

PSV SIVIGLIA: PER IL RUOLO DI ANTI-GUNNERS!

Psv Siviglia, partita diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato, si gioca alle ore 21:00 di martedì 3 ottobre presso il Phillips Stadion: siamo nella seconda giornata del gruppo B di Champions League 2023-2024, ed è già una partita molto importante per definire i rapporti di forza nella classifica del girone. L’Arsenal dovrebbe essere la favorita, ma alle spalle può succedere di tutto: il Psv ha già saggiato la grande competitività dei Gunners incassando quattro gol all’Emirates, adesso esordiscono in casa in questo torneo nella speranza ovvia di portare a casa i 3 punti e dunque rilanciarsi.

Il Siviglia invece ha steccato al Sanchez Pizjuan: pareggio interno contro il Lens, attenzione agli andalusi perché la storia recente ci insegna che il “progetto”, anche se chiaramente non esplicitato, potrebbe essere quello di tornare in Europa League e mettere un’altra coppa in una bacheca già piena. Ovviamente anche la squadra spagnola ha gli ottavi di Champions League in mente, e allora vedremo cosa succederà nella diretta di Psv Siviglia; nel frattempo possiamo fare una rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni del match.

PROBABILI FORMAZIONI PSV SIVIGLIA

Per la diretta Psv Siviglia Peter Bosz punta sul 4-3-3: da vedere alcune scelte, in difesa André Ramalho dovrebbe affiancare Boscagli a protezione del portiere Walter Benitez, con due laterali che possono essere Sergiño Dest e Van Aanholt. A centrocampo la regia può essere affidata a Veerman, con la collaborazione di due mezzali che sarebbero Til, in realtà trequartista adattato, e Tillman; poi ecco l’attacco con Lozano potenziale titolare a destra, Lang che agirà sull’altro versante e il veterano Luuk De Jong che parte in vantaggio su Pepi e Vertessen.

José Mendilibar affronta la trasferta in Olanda con un 4-2-3-1 nel quale, dopo l’addio di Bono, il portiere dovrebbe essere Dmitrovic; Jesus Sanchez e Marcos Acuña agiscono come terzini, in mezzo Sergio Ramos (grande ritorno in Andalusia) e Badé, e dunque a centrocampo potrebbe essere rimandato Gudelj che però deve vincere la concorrenza di Fernando, Djibril Sow e Jordan. Rakitic sarebbe il trequartista alle spalle della prima punta; Lamela, Suso, Januzaj e Ocampos partono alla pari come esterni, così Lukébakio, Mariano Diaz e Rafa Mir per il ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Psv Siviglia possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la sesta giornata nel girone B di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 1,97 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno 3,60 che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,75 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare X volte l’importo investito con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA