Diretta Rakow Sturm Graz/ Streaming video tv. Terzo posto n ballo? (Europa League, 5 ottobre 2023)

Rakow Sturm Graz, in diretta giovedì 5 ottobre 2023 alle ore 18.45 presso l’ArcelorMittal Park di Sosnowiec sarà una sfida valida per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. In campo si sfidano due squadre che, sulla carta, sembrano non essere favorite per competere per i primi due posti, ma piuttosto per cercare di ottenere la terza posizione, che garantirebbe loro la possibilità di partecipare agli spareggi in Conference League.

Video/ Atalanta Raków (2-0) gol e highlights: orobici superiori in tutto (Europa League, 21 settembre 2023)

I padroni di casa, nel loro primo incontro disputato al Gewiss Stadium di Bergamo, sono stati sconfitti per 2-0. Adesso, di fronte ai propri tifosi, cercheranno di riscattarsi. Anche lo Sturm Graz, al contrario, arriva da una sconfitta nella prima giornata, subita tra le mura amiche contro lo Sporting Lisbona, e ciò rende ancora più cruciale per gli austriaci ottenere un risultato positivo. Nel campionato polacco il Rakow è terzo a -3 dalla capolista Slask, lo Sturm Graz è secondo per distacco nella Bundesliga austriaca, a -1 dalla capolista Salisburgo.

Video/ Sturm Graz Sporting Lisbona (1-2) gol e highlights: rimonta portoghese! (21 settembre 2023)

DIRETTA RAKOW STURM GRAZ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta Rakow Sturm Graz non sarà trasmessa in tv ma in diretta streaming video su qualsiasi dispositivo mobile come smartphone, computer, tablet o console di gioco con un abbonamento a DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI RAKOW STURM GRAZ

Le probabili formazioni della diretta Rakow Sturm Graz, match che andrà in scena all’ArcelorMittal Park di Sosnowiec. Per il Rakow, Dawid Szwarga schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kovacevic; Racovitan, A. Kovacevic, Rundic; Tudor, Papanikolau, Koghergin, Plavsic; Nowak, Piasecki, Cebula. Risponderà lo Sturm Graz allenato da Christian Ilzer con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk.

DIRETTA/ Sturm Graz Sporting Lisbona (risultato finale 1-2): rimonta portoghese!

RAKOW STURM GRAZ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Rakow Sturm Graz, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Rakow con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo dello Sturm Graz, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.











© RIPRODUZIONE RISERVATA