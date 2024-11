DIRETTA STURM GRAZ GIRONA, BASSIFONDI DELLA CLASSIFICA

Questa sfida sarà una delle due gare che si giocheranno alle ore 18:45 di questo mercoledì 27 novembre 2024. Stiamo parlano della diretta Sturm Graz Girona, in programma al Wörthersee Stadion di Klagenfurt per la quinta giornata di Champions League. Gli austriaci sono ancora fermi a zero punti avendo perso tutte le loro quattro partite precedentemente disputate con a malapena un gol fatto, quello nel ko col Brest per 2-1. Per il resto 1-0 col Club Brugge, stesso risultato con il Dortmund e 2-0 contro lo Sporting.

Il Girona di punti ne ha tre e può ancora sperare nel miracolo. L’esordio era stato sfortunato avendo subito l’1-0 del PSG per un autogol nei minuti finali. Dopodiché sconfitta per 3-2 col Feyenoord, vittoria 2-0 contro lo Slovan Bratislava e ko con il PSV.

DIRETTA STURM GRAZ GIRONA, DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO E TV

Se volete vedere la diretta Sturm Graz Girona, vi basterà essere abbonati a Sky. Questo preclude dunque l’attivazione di un pacchetto mentre la diretta streaming sarà accessibile attraverso l’applicazione di Sky cioè Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI STURM GRAZ GIRONA

Queste saranno invece le probabili formazioni Sturm Graz Girona. I bianconeri si disporranno secondo il modulo 4-2-2-2 con Scherpen in porta. Difesa formata da Johnston, Aiwu, Lavalée e Gazibegovic. Dal centrocampo in su Chukwuani e Kiteishvili, Yalcouyé e Boving fino a Biereth-Jatta in attacco.

Il Girona replica con un assetto tattico più comune ovvero 4-2-3-1. Nella formazione vedremo Gazzaniga titolare, difesa da Martinez, David Lopez, Krejci e Blind. In mediana Romeu-Gutierrez con Asprilla, Gil e Miovski dietro a Van de Beek.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE STURM GRAZ GIRONA

Siamo in chiusura, ma prima di salutarci diamo un’occhiata a quelle che sono le quote per le scommesse Sturm Graz Girona. A partire con i favori del pronostico è il team ospite a 2.05 contro la X a 3.90 e il 2 fisso a 3.30.

L’Over 2.5 viene quotato dai bookmakers a 1.73 mentre l’Under alla stessa identica soglia è a 2.10. Gol a 1.67, No Gol a 2.10.