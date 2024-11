VIDEO STURM GRAZ GIRONA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Cosa ci raccontano i primi quarantacinque minuti di Sturm Graz Girona, non una partita particolarmente interessante, spesso ci ritroviamo con gli spagnoli che si passano la palla cercando uno scorcio nella difesa casalinga. I piedi però oggi non sono molto caldi per il Girona, che commette errori anche abbastanza banali in fase di impostazione. Su questi errori nascono le azioni più pericolose del match, Boving è stato quello con l’azione più netta, solo che davanti al portiere sbaglia il duello e spara addosso all’estremo difensore.

Risultati Champions League Classifica/ Pari Juve, Bologna ko: Diretta gol live score, oggi 27 novembre 2024

La seconda molto ghiotta invece è passata peri piedi di Lavalee, che sfrutta la sua velocità in ripartenza per creare superiorità numerica. Problematico però è il suo arrivo negli ultimi venticinque metri di gioco, poiché l’attaccante dimostra di non avere una tecnica sopraffina e sbaglia un passaggio anche abbastanza facile dentro l’area.

DIRETTA/ Monaco Benfica (risultato finale 2-3): Cabral-Amdouni! (27 novembre 2024)

Abbiamo dovuto aspettare tutto il primo tempo di Sturm Graz Girona, e anche qualche minuto della ripresa, ma alla fine è arrivata la rete che decide la partita siglata dai padroni di casa. In questo pomeriggio di Champions abbiamo registrato due risultati davvero inaspettati. La rete è stata di Biereth, fortunosa non c’è che dire al minuto 13 del secondo tempo. L’attaccante si trovava al posto giusto nel momento giusto, respingendo in rete un rimpallo maldestro dell’estremo difensore spagnolo che si è infilata alla destra del portiere del Girona.

VIDEO STURM GRAZ GIRONA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS

Diretta/ Liverpool Real Madrid (risultato finale 2-0): la chiude Gakpo! (27 novembre 2024)